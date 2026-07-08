Τι δικαιούται ο ενοικιαστής όταν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες

Snapshot Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει ασφαλές και λειτουργικό ακίνητο και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τον ενοικιαστή.

Ο ενοικιαστής πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τον ιδιοκτήτη για τις βλάβες, δίνοντας λογικό χρονικό περιθώριο για επισκευή.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το κόστος από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής δικαιούται μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει χωρίς ευθύνη.

Συνιστάται να μην γίνονται επισκευές χωρίς επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και να διατηρούνται όλα τα έγγραφα και αποδείξεις, ενώ η νομική υποστήριξη ενισχύει τη θέση του ενοικιαστή. Snapshot powered by AI

Να μην προχωρούν σε επισκευές ακινήτου καλεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) τους ενοικιαστές όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο που ενοικιάζουν καθώς υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί η δαπάνη τους.

Η ΕΕΚΕ με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:

Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.

Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες που, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει:

Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.

Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.

Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: info@eeke.gr

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

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