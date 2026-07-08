Τι δικαιούται ο ενοικιαστής όταν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες

Χρήσιμος οδηγός από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τι δικαιούται ο ενοικιαστής όταν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει ασφαλές και λειτουργικό ακίνητο και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τον ενοικιαστή.
  • Ο ενοικιαστής πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τον ιδιοκτήτη για τις βλάβες, δίνοντας λογικό χρονικό περιθώριο για επισκευή.
  • Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το κόστος από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.
  • Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής δικαιούται μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει χωρίς ευθύνη.
  • Συνιστάται να μην γίνονται επισκευές χωρίς επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και να διατηρούνται όλα τα έγγραφα και αποδείξεις, ενώ η νομική υποστήριξη ενισχύει τη θέση του ενοικιαστή.
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Να μην προχωρούν σε επισκευές ακινήτου καλεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) τους ενοικιαστές όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο που ενοικιάζουν καθώς υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί η δαπάνη τους.

Η ΕΕΚΕ με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:

  • Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.
  • Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες που, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

  • Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

  • Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

  • Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει:

  • Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
  • Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
  • Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές, μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήματα, αναφορές ή καταγγελίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: info@eeke.gr

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

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