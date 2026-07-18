Fuel Pass: Τέλος χρόνου - Τι θα συμβεί αν δεν το εξαργυρώσετε

Η καταληκτική ημερομηνία για το voucher πλησιάζει 

Δέσποινα Σοφιανίδου

Fuel Pass: Τέλος χρόνου - Τι θα συμβεί αν δεν το εξαργυρώσετε
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  • Το Fuel Pass πρέπει να εξαργυρωθεί έως τις 31 Ιουλίου, αλλιώς το υπόλοιπο θα επιστραφεί στο κράτος και η κάρτα θα απενεργοποιηθεί.
  • Η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών σε συγκεκριμένες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, ή 50 ευρώ για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Για ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιδότηση είναι 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών σε επιλεγμένες περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ με κάρτα ή 30 ευρώ με κατάθεση, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η επιδότηση είναι 30 ευρώ με κάρτα ή 25 ευρώ με κατάθεση.
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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το τέλος του Fuel Pass.

Το voucher πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό που δεν έχει αξιοποιηθεί θα επιστραφεί αυτόματα στο κράτος και η προπληρωμένη κάρτα θα απενεργοποιηθεί.

Το ύψος της επιδότησης

α) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

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