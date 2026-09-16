Η δύναμη της επιλογής και στην υγεία μας

Από τις μικρές αποφάσεις της καθημερινότητας μέχρι εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας, η δυνατότητα να επιλέγουμε μας δίνει αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας. Και όταν οι επιλογές αφορούν κάτι τόσο σημαντικό όσο η υγεία μας, τότε η αξία τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Για παράδειγμα, σε μια στιγμή που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ένα απρόοπτο περιστατικό νοσηλείας, το να γνωρίζουμε ότι έχουμε εναλλακτικές και ότι μπορούμε να επιλέξουμε τον γιατρό και το νοσοκομείο που εμπιστευόμαστε, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Γύρω από αυτήν τη φιλοσοφία σχεδιάστηκε το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst της Eurolife FFH, το οποίο έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουμε περισσότερη ευελιξία και σιγουριά στις αποφάσεις που αφορούν στην υγεία μας.

Όταν η επιλογή γίνεται δύναμη

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες όταν πρόκειται για την υγεία του. Για αυτό το My Health F1rst δίνει τη δυνατότητα επιλογής γιατρού και νοσοκομείου, αποτελώντας παράλληλα μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης*.

Στην περίπτωση που η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος καλύπτει τα πρώτα 750€ ή 1.500€, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει, ως έξοδα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, η Eurolife FFH αναλαμβάνει απευθείας την υπόλοιπη κάλυψη, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Παράλληλα, οι διαθέσιμες επιλογές έχουν διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων έχουν προστεθεί όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG, (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Creta InterClinic).

Ευελιξία ακόμα και εκτός συμβεβλημένου δικτύου

Η δυνατότητα επιλογής δεν περιορίζεται μόνο στα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Αν η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, το My Health F1rst προβλέπει την καταβολή εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής.

Έτσι, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του ασφαλισμένου (750€ ή 1.500€ ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει), παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι πως το ποσό αυτό είναι γνωστό εκ των προτέρων, ώστε ο καθένας να μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη νοσηλεία του. Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα. Όταν απαιτείται να καλυφθούν έξοδα νοσηλείας από τον ασφαλισμένο, παρέχεται 100% κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, με απολογιστική αποζημίωση μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών.

Επιπλέον, σε περίπτωση που τα έξοδα καλυφθούν πλήρως από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα, λαμβάνει, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του, το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€. Για τα απογευματινά χειρουργεία, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του ποσού αυτού όσο και το 100% των σχετικών δαπανών.

Περισσότερες παροχές σημαίνει περισσότερες επιλογές

Οι επιλογές που κάνουμε σχετικά με την υγεία μας δεν σταματούν στη νοσηλεία. Για αυτό, το My Health F1rst περιλαμβάνει επιπλέον παροχές που μπορούν να υποστηρίξουν τον ασφαλισμένο σε διαφορετικές ανάγκες.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται το επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, η κάλυψη δαπανών αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, η επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας έως 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, ενώ μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ υπάρχει δυνατότητα μείωσης στο ασφάλιστρο.

Τελικά, η αξία ενός προγράμματος υγείας, όπως το My Health F1rst της Eurolife FFH, δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς και στις καλύψεις του. Αποτυπώνεται κυρίως στη σιγουριά που προσφέρει όταν οι συνθήκες απαιτούν γρήγορες και σημαντικές αποφάσεις. Γιατί όταν πρόκειται για την υγεία μας, η δύναμη της επιλογής μπορεί να κάνει τη διαφορά.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.