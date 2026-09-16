Το σπίτι μας είναι οι στιγμές που αξίζει να προστατεύουμε

Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος στον οποίο επιστρέφουμε στο τέλος της ημέρας.

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Το σπίτι μας είναι οι στιγμές που αξίζει να προστατεύουμε
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Είναι το μέρος όπου γεννιούνται οι μικρές και μεγάλες ιστορίες της ζωής μας. Εκεί όπου ξεκινά το πρωινό μας με τον πρώτο καφέ στην κουζίνα, όπου μοιραζόμαστε ένα γρήγορο γεύμα ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ημέρας, όπου χαλαρώνουμε, γελάμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε και βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας.

Είναι όλες εκείνες οι στιγμές που κάνουν έναν χώρο πραγματικά «δικό μας». Οι συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά το βράδυ, οι γιορτές γύρω από το τραπέζι, τα παιδικά πάρτυ, οι επισκέψεις φίλων και οι ήσυχες Κυριακές στον καναπέ. Είναι η αίσθηση ότι, ό,τι και αν συμβαίνει έξω από το σπίτι, υπάρχει πάντα ένας χώρος όπου μπορούμε να επιστρέψουμε και να νιώσουμε ασφάλεια.

Ακριβώς επειδή το σπίτι φιλοξενεί όλα όσα έχουν σημασία για εμάς, χρειάζεται φροντίδα και προστασία. Γιατί όταν γνωρίζουμε ότι ο χώρος όπου χτίζουμε την καθημερινότητά μας είναι προστατευμένος με προγράμματα ασφάλισης από τη Eurolife FFH, μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αναμνήσεις και να απολαμβάνουμε τις στιγμές που κάνουν τη ζωή μας ξεχωριστή, χωρίς περιττές ανησυχίες.

Προγράμματα ασφάλισης που προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής μας

Για να παραμένει το σπίτι μας το «καταφύγιο» που έχουμε ανάγκη, χρειάζεται μια λύση ασφάλισης που ανταποκρίνεται στις πραγματικές μας ανάγκες.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Standard και My Home First Plus της Eurolife FFH δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ουσιαστική προστασία σε κάθε σπίτι, με βασικές καλύψεις αλλά και τη δυνατότητα επιλογής πρόσθετων πακέτων, ώστε κάθε ασφαλισμένος να διαμορφώνει την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις επιλογές που θα κάνουμε, η κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα απρόοπτων περιστατικών, όπως ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, αλλά και περιστατικά όπως βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού και έξοδα άντλησης υδάτων. Επιπλέον, μπορούν να καλύπτονται ανάγκες που αφορούν υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη, νομική προστασία και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Έτσι, ακόμα και όταν προκύπτουν καταστάσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, το σπίτι μας μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί τον χώρο ηρεμίας μας.

Προστατεύοντας όλα όσα έχουν αξία στο σπίτι μας

Πέρα από τους τοίχους και τον χώρο στον οποίο ζούμε, κάθε σπίτι είναι γεμάτο με αντικείμενα που έχουν τη δική τους ιστορία. Έπιπλα που επιλέξαμε με προσοχή, προσωπικά αντικείμενα, συσκευές, μικρές λεπτομέρειες και αναμνήσεις που συνθέτουν την καθημερινότητά μας.

Για όλα αυτά υπάρχει το Sweet Home Content, το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου της Eurolife FFH που απευθύνεται τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές και προστατεύει όσα έχουμε επιλέξει να βρίσκονται στον χώρο μας.

Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει περιστατικά όπως πυρκαγιά, κλοπή, έκρηξη, βραχυκύκλωμα και αλλοίωση τροφίμων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η προστασία να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Με κόστος που ξεκινά από 35€ τον χρόνο για κύρια κατοικία και από 45€ τον χρόνο για εξοχική κατοικία, λοιπόν, το Sweet Home Content αποτελεί μια προσιτή επιλογή για την προστασία όσων έχουμε επιλέξει να έχουμε κοντά μας.

Περισσότερα οφέλη για μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική επιλογή

Η ασφάλιση κατοικίας δεν αφορά μόνο στην αντιμετώπιση ενός απρόοπτου γεγονότος, αλλά και στην αίσθηση ότι υπάρχει υποστήριξη όταν τη χρειαστούμε. Για αυτό, τα προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως είναι η αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, η κάλυψη κόστους επισκευών, η άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και το δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εργασιών.

Παράλληλα, η διαδικασία αποζημίωσης για ποσά έως 10.000€ είναι γρήγορη και απλή, ώστε η αποκατάσταση μιας ζημιάς να γίνεται χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Όμως, η Eurolife FFH δεν σταματάει εκεί. Προσφέρει, επιπλέον, προνόμια που κάνουν την προστασία του σπιτιού ακόμα πιο ολοκληρωμένη.

Μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+, όσο περισσότερα προγράμματα συνδυάζουμε, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση μπορούμε να κερδίσουμε. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία και με τις κατάλληλες καλύψεις (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες), να επωφεληθούν από μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%. Σε επιλεγμένες καλύψεις, η Eurolife FFH αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά.

Το σπίτι μας είναι ο χώρος όπου δημιουργούμε τις πιο σημαντικές μας αναμνήσεις και μοιραζόμαστε στιγμές με τους ανθρώπους μας. Για αυτό, αξίζει να το προστατεύουμε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου της Eurolife FFH μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε κάθε στιγμή στο σπίτι μας με περισσότερη ηρεμία, ασφάλεια και σιγουριά για όλα όσα έχουν πραγματική αξία.

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