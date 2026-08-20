Η ακρίβεια «χτυπάει» και τους τουρίστες - Αυξημένη η κίνηση, όχι και τα έσοδα

Οι αυξημένες αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια δεν αποτυπώνονται στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων εστίασης.

Η ακρίβεια είναι, σύμφωνα με τους ξένους επισκέπτες, ο λόγος που τους κάνει διστακτικούς στα έξοδα.

Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας φτάνει τα 485 ευρώ. Από αυτά, δαπανούν 218 ευρώ για διαμονή, 145 ευρώ για διατροφή, μεταφορές μέσα στη χώρα 58 ευρώ, για σουβενίρ και άλλες αγορές 43 ευρώ και μόλις 21 ευρώ για υπηρεσίες πολιτισμού.

Στην «καρδιά» του καλοκαιριού διαφαίνεται μία αποκλιμάκωση των τιμών, αφού σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει την εθελοντική μείωση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ και οι ανακοινώσεις αναμένονται στις 31 Αυγούστου.