Θερινές εκπτώσεις 2026: Λίγες μόνο μέρες έμειναν για τις χαμηλότερες τιμές

Snapshot Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με περιορισμένο χρόνο για αγορές σε χαμηλές τιμές.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις προηγούμενες τιμές των προϊόντων, βασιζόμενες στην τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν τις εκπτώσεις.

Η κίνηση στην αγορά ήταν υποτονική, με μειωμένο όγκο αγορών και περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Περίπου το 55% των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με το 2025, ενώ μόνο το 12% παρουσίασε αύξηση.

Ο συνολικός τζίρος της περιόδου εκτιμάται κοντά στα 7 δισ. ευρώ, χωρίς σημαντική αύξηση, παρά τις ελπίδες για βελτίωση στην τελευταία εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Λίγες μόνο μέρες έμειναν στους καταναλωτές ώστε να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με χαμηλότερες τιμές, λόγω των θερινών εκπτώσεων.

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το διάστημα ευκαιριών για νέες αγορές, με τα καταστήματα να περιμένουν μία αλλαγή στη συνολική υποτονική εικόνα.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης.

Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες από την έναρξη των εκπτώσεων.

Υποτονική η κίνηση στην αγορά

Η εικόνα της εκπτωτικής περιόδου δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στους εμπόρους, καθώς έχει χαρακτηριστεί αρκετά υποτονική, λόγω της αβεβαιότητας που βιώνουν οι καταναλωτές.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε πως η τελευταία εβδομάδα δύσκολα ανατρέπει τη συνολική εικόνα της αγοράς.

«Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με αντοχή, αλλά όχι με αύξηση», εξηγώντας ότι «ο τζίρος της εκπτωτικής περιόδου μπορεί να προσεγγίσει τα 7 δισ. ευρώ, αλλά πίσω από τον αριθμό κρύβονται μικρότερος όγκος αγορών, μεγαλύτερη επιλεκτικότητα των καταναλωτών και έντονη πίεση στη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις με χαμηλότερο τζίρο

«Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το αρχικό αισιόδοξο σενάριο δύσκολα θα επιβεβαιωθεί. Η τελευταία έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς ήταν χαρακτηριστική. Το 55% των επιχειρήσεων δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από το 2025, 33% περίπου ίδιο και μόλις 12% αύξηση, ενώ το 73% αποδίδει την αδυναμία της αγοράς κυρίως στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη.

Νεότερες αναφορές του Αυγούστου, επιβεβαιώνουν ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από πέρυσι και σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες είναι διψήφιες. Ο Ιούλιος, που παραδοσιακά είναι ο ισχυρότερος μήνας των θερινών εκπτώσεων, ήταν υποτονικός, παρά την αύξηση 2,8% του κύκλου εργασιών το β’ τρίμηνο στο λιανεμπόριο.

Οι επιχειρήσεις είδαν τις ημέρες του Αυγούστου μεγαλύτερες μειώσεις από πέρυσι σε συνδυασμό με την προτίμηση των καταναλωτών για διακοπές και με τις προσδοκίες για πλήρη ανατροπή, ανεκπλήρωτες», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κορκίδης.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι το πιθανότερο τελικό αποτέλεσμα για τον τζίρο των εκπτώσεων, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκτίμηση του ΕΒΕΠ, «πλησιάζει το κεντρικό σενάριο των 7 δισ. ευρώ. Μια πολύ δυνατή τελευταία εβδομάδα θα μπορούσε να οδηγήσει προς τα 7,1 δισ. ευρώ, ενώ η διατήρηση της ζήτησης θα κρατήσει την αγορά κοντά στο κεντρικό σενάριο», εξήγησε ο κ. Κορκίδης.

Από την πλευρά του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για απογοητευτική εικόνα της αγοράς κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε, το 71,3% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος του είναι χειρότερος από πέρυσι, ίδιος για το 22,6%, ενώ μόλις το 5,5% των επιχειρήσεων είδε τον τζίρο του να αυξάνεται. Επομένως, πάνω από 7 στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν μειωμένες πωλήσεις έναντι της περυσινής εκπτωτικής περιόδου.

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