Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάζεψε» τις χθεσινές απώλειες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Άνοδος 0,48%, στα 239,43 εκατ. ευρώ

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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάζεψε» τις χθεσινές απώλειες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν
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  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με άνοδο 0,48% στις 2.679,97 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,74% και συνολικά κέρδη 26,37% από την αρχή του έτους.
  • Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 239,43 εκατ. ευρώ με τις μετοχές Πειραιώς και Alpha Bank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο και αξία συναλλαγών.
  • Την 21η Σεπτεμβρίου η ελληνική κεφαλαιαγορά θα αναβαθμιστεί σε καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς» από τον οίκο FTSE Russell, με πιθανή ακολουθία αναβάθμισης από τον STOXX.
  • Η UBS διατηρεί σύσταση «buy» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, προβλέποντας πιστωτική επέκταση και ετήσια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κοντά στο 2% για τα επόμενα χρόνια.
  • Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,48%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 193,752 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 47,49 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.
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Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να συμπληρώνει την έκτη συνεχή ανοδική εβδομάδα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.686,82 μονάδες (+0,74%).

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 1,74%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 4,29%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 26,37%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.584.216 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,36%), της ΕΥΔΑΠ (+2,12%), των ΕΛΠΕ (+2,11%), της Optima Bank (+1,69%) και της Jumbo (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,33%), της CrediaBank (-1,98%) και της Motor Oil (-1,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 5.506.972 και 5.322.486 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 56,43 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 45 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink(+5,05%) και ΕΛΒΕ (+4,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-2,57%) και Allwyn (-2,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,3600 -0,38%

ALLWYN: 13,8200 -2,33%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7200 +1,32%

CREDIABANK: 0,9900 -1,98%

METLEN: 49,9200 +0,12%

OPTIMA: 12,0000 +1,69%

ΤΙΤΑΝ: 53,6500 +0,66%

ALPHA BANK: 4,5720 +0,93%

AEGEAN AIRLINES: 12,2200 -0,33%

VIOHALCO: 17,0200 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 47,0000 -0,38%

ΔΑΑ: 10,4300 -0,10%

ΔΕΗ: 23,8600 +1,10%

COCA COLA HBC: 53,8000 +0,94%

ΕΛΠΕ: 15,4700 +2,11%

ELVALHALCOR: 3,7500 -0,27%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,8550 +0,45%

ΕΥΔΑΠ: 12,5200 +2,12%

EUROBANK: 4,6500 +1,35%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4200 -0,47%

MOTOR OIL: 60,1000 -1,64%

JUMBO: 26,2200 +1,47%

ΟΛΠ :41,5000 +3,36%

ΟΤΕ: 19,8000 +0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,2000 +0,25%

Εβδομαδιαία άνοδος 1,74%

Με άνοδο 1,74% κοντά σε υψηλά 17 ετών έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει. Η αγορά συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 9,51%.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επιστροφή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές.

Στις 21 Σεπτεμβρίου και επίσημα η οίκος FTSE Russell αναβαθμίζει την Ελληνική Κεφαλαιαγορά σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς». Ο οίκος FTSE Russell δημοσίευσε την Παρασκευή τη νέα κατηγοριοποίηση τις ελληνικές μετοχές που εντάσσονται στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών.

Επίσης και ο οίκος STOXX αναμένεται να προχωρήσει σε αναβάθμιση τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές εισροές ύψους 700 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Βεβαίως σημαντικότερη είναι η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από τον MSCI του Μαΐο του 2027 καθώς ο δείκτης, με ενεργητικό 12 τρισ. δολάρια, παρακολουθείται από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις τράπεζες. Η UBS διατηρεί σύσταση «buy» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, βλέποντας περιθώρι.α ανόδου, ισχυρή πιστωτική επέκταση και υψηλές αποδόσεις

Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 12 ευρώ για την Πειραιώς, στα 18,7 ευρώ για την Εθνική, στα 5,1 ευρώ για τη Eurobank και στα 4,9 ευρώ για την Alpha Bank.

Κεντρικός πυλώνας του θετικού σεναρίου είναι η πιστωτική επέκταση. Η UBS προβλέπει ότι τα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 8% την περίοδο 2025-2028, στηρίζοντας τα έσοδα και αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων που προκάλεσε η υποχώρηση των επιτοκίων.

Η UBS προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 2% ετησίως κατά τα επόμενα χρόνια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.679,97 μονάδες, έναντι 2.634,24 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,74%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται σε ποσοστό 4,29%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 26,37%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,79%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 28,09%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,79%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 10,40%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,48%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 36,53%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.228,303 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 245,661 εκατ. ευρώ, έναντι 220,453 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδoς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 513 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 193,752 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 47,49 δισ. ευρώ.

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