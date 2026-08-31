Τέλος στις θερινές εκπτώσεις - Μειωμένες τιμές στο ράφι για περισσότερους από 1.660 κωδικούς

Οι μειώσεις αφορούν είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας

Ελένη Ευστρατίου

Τέλος στις θερινές εκπτώσεις - Μειωμένες τιμές στο ράφι για περισσότερους από 1.660 κωδικούς
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  • Την 31η Αυγούστου 2026 λήγουν οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων.
  • Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5% έως 7% κατά μέσο όρο, με ορισμένα προϊόντα να φτάνουν σε μείωση έως 30%, και αφορούν είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας.
  • Περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα, με συμμετοχή 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 90 προμηθευτικών εταιρειών, ενώ η διάρκεια των μειώσεων είναι από δύο έως τέσσερις μήνες.
  • Οι μειωμένες τιμές επισημαίνονται στα ράφια με ειδική σήμανση, και οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».
  • Η τελική μείωση τιμής μπορεί να διαφέρει ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθεται επιπλέον έκπτωση από τα ίδια τα καταστήματα.
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Τελευταία μέρα σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, για τις θερινές εκπτώσεις 2026 σε εμπορικά καταστήματα, με τους καταναλωτές να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για αγορές οικονομικότερων προϊόντων.

Παράλληλα, από σήμερα ξεκινούν και οι μειωμένες τιμές σε 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης ώστε να αποφορτίσει τους καταναλωτές από την ακρίβεια και να τονώσει την αγορά σε συνδυασμό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μειώσεις αφορούν είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, με τις μειώσεις να ανέρχονται από 5% έως 7% για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Μειώσεις από 5 έως 30%

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, δηλώσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα κάνουν σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Τα επίσημα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αναμένεται να αποτυπώσουν το τελικό πλήθος των κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τις μειώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, την πρόσθετη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ η μέση μείωση στο σύνολο των κωδικών που είχαν ενταχθεί έως την Παρασκευή κινείται περίπου στο 7%. Σε επιμέρους προϊόντα οι μειώσεις φθάνουν έως και το 30%, ενώ η διάρκεια της πρωτοβουλίας κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με τον κωδικό και τη συμμετέχουσα επιχείρηση.

Τουλάχιστον 900 κωδικοί

Μέχρι την Παρασκευή είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής περίπου 7% και εύρος μειώσεων από 5% έως 30% ανά προϊόν.

Στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περισσότεροι από 450 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%, ενώ περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%.

Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

Ακόμη, είχαν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ένταξη επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται συχνά από τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο οι μειώσεις να αφορούν βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού.

Σημειώνεται ότι το τελικό όφελος για τους καταναλωτές, σε ορισμένα είδη, θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσοσταθμικό 7% που προκύπτει από τις μειώσεις των προμηθευτών, καθώς στις μειώσεις αυτές θα προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη έκπτωση διαφοροποιείται ανά αλυσίδα, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να μπορεί να εμφανίζει διαφορετική τελική μείωση τιμής ανάλογα με το σημείο πώλησης.

Ειδική σήμανση στο ράφι και ψηφιακή ενημέρωση

Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Για τα επώνυμα προϊόντα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες

Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Όπως επισημαίνεται από κύκλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, η σημασία της πρωτοβουλίας δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των κωδικών, αλλά και στη σύνθεση της λίστας, καθώς περιλαμβάνονται προϊόντα υψηλής συχνότητας αγοράς και βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού.

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