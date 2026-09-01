Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

Snapshot Το χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε με ήπιες απώλειες λόγω ανησυχιών από την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά τα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αύγουστος ήταν συνολικά θετικός για τη Wall Street, με άνοδο στους βασικούς δείκτες και υπεραπόδοση στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός, με αυξημένες αποδόσεις σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ανησυχίες από τη Fed.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση επαναγορών κρατικού χρέους για να περιορίσει πιέσεις στις αγορές. Snapshot powered by AI

Με ήπιες απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ανησυχίες στους επενδυτές.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 374,09 μονάδων (-0,70%), στις 53.185,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 31,53 μονάδων (-0,12%), στις 26.370,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 25,62 μονάδων (-0,33%), στις 7.686,14 μονάδες.

Άνοδος στο πετρέλαιο

Το Brent αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 3,7%, στα 86 δολάρια, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν περάσει τους τελευταίους έξι μήνες μαθαίνοντας να διαχειρίζονται μια άβολη πραγματικότητα: η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα εξελιχθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Η διάκριση αυτή έχει σημασία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα «στοιχήματα» της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς. Ακόμη και η απειλή διακοπής της κυκλοφορίας μπορεί να προσθέσει σημαντικό γεωπολιτικό «premium» στην τιμή του αργού.

Θετικός ο Αύγουστος για τις αγορές

Οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών τον Αύγουστο. Ωστόσο, η Wall Street έκλεισε έναν συνολικά θετικό μήνα, με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Dow κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, στην πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν την πρώτη μηνιαία άνοδό τους από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 2% και 3% αντίστοιχα.

Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow έφτασαν σε ιστορικά υψηλά μέσα στον Αύγουστο.

Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής του μήνα, με υπεραπόδοση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 9%, ενώ η Microsoft και η Micron Technology ενισχύθηκαν κατά περίπου 10% και 15% αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο Αύγουστος παραμένει ταραχώδης μήνας, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις επαναγορές κρατικού χρέους, όμως οι αποδόσεις των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας παραμένουν αυξημένες.

Ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι, παρόλο που τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερα από τις προσδοκίες, δεν δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

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