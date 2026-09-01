Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

Ανησυχία στις αγορές προκαλεί η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Ελένη Ευστρατίου

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το χρηματιστήριο της Wall Street έκλεισε με ήπιες απώλειες λόγω ανησυχιών από την ένταση στη Μέση Ανατολή.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά τα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Αύγουστος ήταν συνολικά θετικός για τη Wall Street, με άνοδο στους βασικούς δείκτες και υπεραπόδοση στον τεχνολογικό κλάδο.
  • Ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός, με αυξημένες αποδόσεις σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα και ανησυχίες από τη Fed.
  • Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση επαναγορών κρατικού χρέους για να περιορίσει πιέσεις στις αγορές.
Snapshot powered by AI

Με ήπιες απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Wall Street, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε ανησυχίες στους επενδυτές.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 374,09 μονάδων (-0,70%), στις 53.185,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 31,53 μονάδων (-0,12%), στις 26.370,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 25,62 μονάδων (-0,33%), στις 7.686,14 μονάδες.

Άνοδος στο πετρέλαιο

Το Brent αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 3,7%, στα 86 δολάρια, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές πετρελαίου έχουν περάσει τους τελευταίους έξι μήνες μαθαίνοντας να διαχειρίζονται μια άβολη πραγματικότητα: η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα εξελιχθεί σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Η διάκριση αυτή έχει σημασία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα «στοιχήματα» της παγκόσμιας πετρελαϊκής αγοράς. Ακόμη και η απειλή διακοπής της κυκλοφορίας μπορεί να προσθέσει σημαντικό γεωπολιτικό «premium» στην τιμή του αργού.

Θετικός ο Αύγουστος για τις αγορές

Οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών τον Αύγουστο. Ωστόσο, η Wall Street έκλεισε έναν συνολικά θετικό μήνα, με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Dow κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, στην πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν την πρώτη μηνιαία άνοδό τους από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 2% και 3% αντίστοιχα.

Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow έφτασαν σε ιστορικά υψηλά μέσα στον Αύγουστο.

Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής του μήνα, με υπεραπόδοση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 9%, ενώ η Microsoft και η Micron Technology ενισχύθηκαν κατά περίπου 10% και 15% αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο Αύγουστος παραμένει ταραχώδης μήνας, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις επαναγορές κρατικού χρέους, όμως οι αποδόσεις των ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας παραμένουν αυξημένες.

Ο πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι, παρόλο που τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερα από τις προσδοκίες, δεν δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λάιονελ Ρίτσι: Στην εντατική ο διάσημος τραγουδιστής μετά από συναυλία του στο Σεντ Λούις

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πανάγιος Τάφος: Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές - Ομοιότητες με τις περιγραφές της Βίβλου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής μαχητικών drones - Ερευνάται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκο» της ΕΕ στο κρέας από τη Βραζιλία – Τι φοβούνται οι Βρυξέλλες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γυναίκα πλαστογράφησε διάγνωση καρκίνου για το παιδί της - Έλαβε περισσότερα από 300.000 ευρώ σε δωρεές

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

23:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher - Μέχρι πότε ισχύει

23:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πωλείται ολόκληρη πόλη στην Καλιφόρνια για 6,6 εκατ. δολάρια

23:02ΕΛΛΑΔΑ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.950 παραβάσεις την τελευταία εβδομάδα

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορεί να εξαπολύσουμε περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται πάνω από τα 90 δολάρια - Ο «εφιάλτης» των 100 δολαρίων επιστρέφει

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για data centers: «Αν σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα, θα έχετε μόνο τον εαυτό σας να κατηγορήσετε»

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: «Συναγερμός» για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο αλλοδαπούς ανατολικά του νησιού

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Sony και η Warner Music κατέθεσαν αγωγή κατά της Anthropic επειδή χρησιμοποίησε τραγούδια για να εκπαιδεύσει μοντέλα AI

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Οι Καραμπινιέροι διέσωσαν τρία παιδιά σε ποταμό - Το «ευχαριστώ» της Μελόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

23:47LIFESTYLE

H Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο της φαγητό είναι ελληνικό - Βίντεο

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

21:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μέκκα» προχωρά χωρίς το Κάιρο - Τι αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τρομακτικό τροχαίο στα Χανιά: Χάνει τον έλεγχο του ΙΧ σε στροφή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε βαν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έφοδος των Αρχών και σε δεύτερο σπίτι - Τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος - «Πηγαινοερχόταν κόσμος στο διαμέρισμα», λένε γείτονες

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, μείωση προκαταβολής φόρου, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση επιδόματος παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ