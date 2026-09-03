Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Snapshot Η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων του Οκτωβρίου 2026 θα γίνεται ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους.

Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε περίπου 2.400.000 δικαιούχους.

Οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 σε περίπου 1.700.000 δικαιούχους.

Οι συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα ποσά των συντάξεων θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Οκτωβρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Συντάξεις Οκτωβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.