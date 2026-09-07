Αναπηρικά επιδόματα: Πότε ξεκινά η τιμαριθμοποίηση – Το ετήσιο όφελος για τους δικαιούχους

Ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων προβλέπει το πακέτο κοινωνικών μέτρων που ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από 1/1/2027 θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ (με μέγιστο όριο τον πληθωρισμό), με το ίδιο ποσοστό ετησίως που ισχύει για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τα αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ (εξωιδρυματικό επίδομα και επίδομα απολύτου αναπηρίας), που σήμερα δεν αναπροσαρμόζονται.

Συνολικά τα επιδόματα τα λαμβάνουν περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία και καταβάλλονται 1,69 δισ. ευρώ (1,15 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για περίπου 171.700 δικαιούχους και 540 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ για περίπου 46.400 δικαιούχους). Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ για το 2027, αυξανόμενο κατά περίπου 40 εκατ. ετησίως.

Το μέσο όφελος ανά δικαιούχο για το 2027 εκτιμάται σε περίπου 220 ευρώ (με σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα τον συνδυασμό επιδομάτων που λαμβάνει κάθε δικαιούχος αναλόγως του τύπου της αναπηρίας), το οποίο θα αυξάνεται ετησίως αναλόγως του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

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