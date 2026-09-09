Σκληραίνει ο ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ - Στο επίκεντρο το νωπό κρέας και οι μειωμένες τιμές

Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 88 κωδικοί νωπού κρέατος με μειώσεις τιμών έως και 28,1%, και υπάρχει ειδική σήμανση για την αναγνώριση των προϊόντων

Μιχάλης Παπαδάκος

Σκληραίνει ο ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ - Στο επίκεντρο το νωπό κρέας και οι μειωμένες τιμές
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  • Δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται έντονα προσφέροντας νωπό κρέας σε μειωμένες τιμές ως μέρος εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών.
  • Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 88 κωδικοί νωπού κρέατος με μειώσεις τιμών έως και 28,1%, και υπάρχει ειδική σήμανση για την αναγνώριση των προϊόντων.
  • Η παραγωγή βοείου κρέατος μειώνεται στην Ελλάδα λόγω αυξημένου κόστους, ζωονόσων και κλιματικών δυσκολιών, με αποτέλεσμα τις υψηλές τιμές και την εξάρτηση από εισαγωγές.
  • Ο αριθμός των κωδικών του κρέατος που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να αυξηθεί, παρά τον κίνδυνο για τα σούπερ μάρκετ λόγω αβεβαιότητας στις τιμές προμηθειών.
  • Τα πουλερικά παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα με ισχυρή εγχώρια παραγωγή και εξαγωγές, ενώ η μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ αυξάνει τον ανταγωνισμό με τα παραδοσιακά κρεοπωλεία.
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Έντονος ανταγωνισμός φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεταξύ τουλάχιστον δύο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με το νωπό κρέας να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας προσέλκυσης καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις επιχειρούν να διαφοροποιηθούν προσφέροντας συγκεκριμένα προϊόντα σε χαμηλότερες, προνομιακές τιμές.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη του νωπού κρέατος στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, καθώς πρόκειται για μία κατηγορία που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σημαντικές ανατιμήσεις.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, ανέφερε στον «Ελεύθερο Τύπο» ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως σημείωσε, οι προσφορές στο κρέας δεν ήταν συνηθισμένες, ιδιαίτερα την τελευταία διετία, λόγω των υψηλών τιμών στο μοσχάρι. Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε μειώσεις στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας.

Οι μειώσεις στις τιμές του κρέατος

Συνολικά 88 κωδικοί νωπού κρέατος, δηλαδή μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Από αυτούς, οι 35 κωδικοί εμφανίζουν μείωση της τάξης του 5%, ενώ σε 28 προϊόντα η έκπτωση είναι διψήφια. Σε τέσσερις περιπτώσεις, μάλιστα, η μείωση φτάνει το 28,1% και αφορά εισαγόμενο βόειο κρέας από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Για την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται διαδικτυακά και να συγκρίνουν τιμές μέσω της πλατφόρμας PosoKanei.

Μειώνεται η παραγωγή, παραμένουν υψηλές οι τιμές

Η αγορά του βοδινού κρέατος βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, η περιορισμένη κερδοφορία, οι ζωονόσοι, οι κλιματικές συνθήκες και η μείωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχουν οδηγήσει σε σταδιακή συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου.

Η εικόνα στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστική. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2025 ο αριθμός των βοοειδών υποχώρησε κατά 12,8%, φτάνοντας τα 519.167 ζώα, έναντι 595.153 το 2024.

Παράλληλα, μειώθηκε και ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν βοοειδή. Από 9.499 το 2024 περιορίστηκαν σε 7.898 το 2025, καταγράφοντας πτώση 16,9%.

Η μείωση της εγχώριας παραγωγικής βάσης περιορίζει την προσφορά βοδινού κρέατος, ενώ το κόστος παραγωγής εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η σχέση προσφοράς και ζήτησης, σε συνδυασμό με την εξάρτηση από τις εισαγωγές, έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές να παραμένουν υψηλές, καθιστώντας το μοσχάρι ένα από τα ακριβότερα κρέατα για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Πιέσεις για περισσότερους κωδικούς

Η ένταξη του κρέατος στην πρωτοβουλία αποτέλεσε βασική επιδίωξη τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής, οι οποίες επιχείρησαν να πείσουν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν.

Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με στόχο μέσα στους επόμενους δύο μήνες να αυξηθεί ο αριθμός των κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Το κρέας αποτελεί βασικό προϊόν για το ελληνικό νοικοκυριό, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για μία κατηγορία με σημαντική οικονομική βαρύτητα για το λιανεμπόριο.

Για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάντως, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία δεν είναι χωρίς ρίσκο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα σε ποια τιμή θα προμηθευτούν το προϊόν την επόμενη ημέρα.

Ειδικά στο βόειο και το χοιρινό κρέας, όπου υπάρχει σημαντική εξάρτηση από τις εισαγωγές, μία ενδεχόμενη αύξηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μπορούσε να πιέσει τα περιθώρια των σούπερ μάρκετ. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, θα πρέπει να διατηρήσουν την τιμή που έχουν ήδη δεσμευτεί να προσφέρουν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Διαφορετική εικόνα στα πουλερικά

Πιο ευνοϊκές είναι οι συνθήκες στην αγορά των πουλερικών. Η εγχώρια παραγωγή βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και, μάλιστα, η Ελλάδα πραγματοποιεί και εξαγωγές, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά την κατάσταση σε σχέση με το βόειο και το χοιρινό κρέας.

Η «μάχη» με τα κρεοπωλεία

Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στα παραδοσιακά κρεοπωλεία.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ μπορεί να εντείνουν τον ανταγωνισμό και να οδηγήσουν μέρος των καταναλωτών προς τις μεγάλες αλυσίδες, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος του κρέατος παραμένει υψηλό.

Έτσι, η «μάχη της μπριζόλας» αποκτά πολλαπλούς πρωταγωνιστές. Τα σούπερ μάρκετ επιχειρούν να αυξήσουν το μερίδιό τους σε μία κατηγορία υψηλής αξίας, οι κρεοπώλες καλούνται να διατηρήσουν την πελατεία τους και οι καταναλωτές αναζητούν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Τελικά, ο μεγάλος κριτής θα είναι ο καταναλωτής και, φυσικά, το ταμείο.

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