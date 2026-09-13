Συνταξιούχοι: Οι δικαιούχοι των €400 - Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Snapshot Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, αυξημένη από τα 250 ευρώ πέρυσι.

Το επίδομα επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, καθώς και σε συνταξιούχους θανάτου άνω των 60 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 879 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Παράλληλα με την ενίσχυση, από τον Δεκέμβριο του 2026 προβλέπονται μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις, εκτιμώμενες γύρω στο 2,6%, ανεβάζοντας τη σωρευτική αύξηση 2023-2027 στο 19%.

Η κοινωνική πολιτική αυτή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων και ενισχύει την οικονομική στήριξη ευάλωτων ομάδων χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς. Snapshot powered by AI

Σημαντική αύξηση στα 400 ευρώ -πέρυσι ήταν 250 ευρώ- θα φτάσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων πολιτών στις 30 Νοεμβρίου 2026, καθώς καταβάλλεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Παράλληλα με το αυξημένο ποσό, διευρύνεται σημαντικά και η "δεξαμενή" των δικαιούχων σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς το μέτρο επεκτείνεται πλέον στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς να τίθεται απολύτως κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο.

Στη λίστα των ωφελημένων για τις 30 Νοεμβρίου προστίθενται επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

400 ευρώ αφορολόγητα για 2,2 εκατομμύρια πολίτες

Με βάση τη νέα ρύθμιση που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, οι συνολικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.196.751 πολίτες (περίπου 2,2 εκατομμύρια), σημειώνοντας άλμα άνω του 50% σε σχέση με τα περίπου 1,4 εκατομμύρια του 2025.

Οι παλαιοί δικαιούχοι θα δουν τα χρήματά τους να αυξάνονται κατά 60% (ή 150 ευρώ επιπλέον σε σχέση με τα περσινά 250 ευρώ), ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν για πρώτη φορά μια μόνιμη τόνωση εισοδήματος ύψους 400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι απολύτως «καθαρό» και αφορολόγητο για όλους.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου διαμορφώνεται στα 879 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

Τα 712 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών (εξαιρουμένων των αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων).

8 εκατ. ευρώ αφορούν τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου.

71 εκατ. ευρώ διατίθενται για 176.578 δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ.

69 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε 171.738 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

20 εκατ. ευρώ καλύπτουν 49.570 δικαιούχους επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σταδιακή ενίσχυση και όφελος στην τσέπη

Η διεύρυνση της κοινωνικής αυτής πολιτικής αποτυπώνει την έμπρακτη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 το επίδομα είχε δοθεί σε 1.452.246 πολίτες με ποσό 250 ευρώ (συνολικό κόστος 363 εκατ. ευρώ), ενώ τον Απρίλιο του 2026 διευρύνθηκε σε 1.925.361 δικαιούχους με ποσό 300 ευρώ (κόστος 578 εκατ. ευρώ).

Πλέον, το ποσό ανεβαίνει στα 400 ευρώ, αγκαλιάζοντας 744.500 περισσότερους δικαιούχους σε σχέση με το παρελθόν.

Νέο κύμα αυξήσεων στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου λειτουργεί παράλληλα με τον ευρύτερο σχεδιασμό σταθερών αυξήσεων στις συντάξεις. Με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027 –οι οποίες θα καταβληθούν κοντά στα Χριστούγεννα–, το σύνολο των συνταξιούχων θα δει αυξήσεις υπολογισμένες με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς μάλιστα να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση αυτή εκτιμάται γύρω στο 2,6% (με δημοσιονομικό κόστος 75 cm εκατ. ευρώ), αν και το τελικό ποσοστό θα οριστικοποιηθεί με την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού τον Νοέμβριο του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συντάξεις έχουν ήδη ενισχυθεί σωρευτικά κατά 16,4% την περίοδο 2023-2026 (7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026), με συνολικό ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με τη νέα αύξηση του Ιανουαρίου 2027, η σωρευτική άνοδος από το 2023 θα αγγίξει το 19%, με το ετήσιο κόστος να φτάνει τα 3,25 δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν συνεχή ετήσια ανοδική πορεία έως το 2030.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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