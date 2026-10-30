Quest: Επαναγορά του 20% της ACS - Η GLS δεν εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς του 80%

Snapshot Η GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (GLS) δεν άσκησε το δικαίωμά της για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS σύμφωνα με τη συμφωνία SPA του 2024.

Η Quest άσκησε το δικαίωμά της για επαναγορά του 20% των μετοχών της ACS που κατείχε η GLS, έναντι τιμήματος €37 εκατ. συν προσαρμογές.

Η ολοκλήρωση της επαναγοράς και μεταβίβασης των μετοχών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση, η Quest θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS.

Η επαναγορά του 20% μετοχών από την Quest αντιστοιχεί σε καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος περίπου €37 εκατ. για τον Όμιλο Quest. Snapshot powered by AI

H Quest ανακοινώνει ότι, η εταιρεία GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. δεν εξάσκησε την Παρασκευή 30/10/26 το δικαίωμά της για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της «Quest» και της εταιρείας GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. («GLS»), η οποία είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2024.

Έτσι η Quest την ίδια ημέρα (30/10/26) εξάσκησε το δικό της δικαίωμα για την επαναγορά του 20% της ACS, σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της Quest και της GLS.

Ειδικότερα, η Quest στις 30/10/2026 κοινοποίησε στην GLS έγγραφη ειδοποίηση με αίτημα επαναγοράς και μεταβίβασης των 66.000 ονομαστικών μετοχών (20% μ.κ. ACS), που κατέχει η GLS, έναντι τιμήματος ύψους €37 εκατ. πλέον των προσαρμογών που προβλέπονται στο ως άνω SPA. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς και μεταβίβασης αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί στο τέλος του Νοεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση η Quest θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS.

Σημειώνεται ότι η Quest είχε μεταβιβάσει το ως άνω ποσοστό (20%) στην GLS τον Οκτώβριο 2024 έναντι τιμήματος €74 εκατ. πλέον προσαρμογών περίπου €3 εκατ. Η επαναγορά του ιδίου ποσοστού αντιστοιχεί σε καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος ύψους περίπου €37 εκατ. για τον Όμιλο Quest συνολικά από την συναλλαγή.

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