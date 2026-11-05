Στα 3 δισ. τα συνολικά πονταρίσματα σε online στοίχημα και casino στην Ελλάδα

Snapshot Η Super έχει επενδύσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε εξαετή ορίζοντα και έχει ήδη φτάσει τους στόχους της μέσα στο πρώτο επτάμηνο λειτουργίας στην Ελλάδα.

Η συνολική αγορά στοιχηματισμού και online καζίνο στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, με περίπου 150 παράνομα site να ελέγχουν τζίρο 800 εκατ. ευρώ.

Το μέσο ποντάρισμα σε στοίχημα και καζίνο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 ευρώ, με το μέσο παίκτη να είναι ηλικίας 38-42 ετών και να παίζει κυρίως μέσω κινητού το βράδυ.

Η αγορά προβλέπεται να εξελιχθεί σε δύο ταχύτητες, με μεγάλες εταιρείες να κερδίζουν σημαντικά και μικρότερες να δυσκολεύονται να επιβιώσουν, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και τον εντοπισμό ύποπτων πονταρισμάτων σε συνεργασία με οικονομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Χαρακτηριστικό της θετικής μέχρι στιγμής πορείας της είναι ότι έχει καταφέρει να φτάσει τους στόχους της χρονιάς μέσα στο πρώτο επτάμηνο λειτουργίας στην Ελλάδα, ενώ υπολογίζει να αποσβέσει την επένδυση της εντός τριετίας.

Ο επικεφαλής της Superbet Γιάννης Καλαμβόκης, στην πρώτη του συνέντευξη τύπου δεν «μάσησε» τα λόγια του και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά, βάζοντας ξεκάθαρα ως στόχο για την επόμενη εξαετία την κατάκτηση της κορυφής.

Το μεγαλύτερο κομμάτι των επενδύσεων κατευθύνεται στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό όπου η εταιρεία απασχολεί ήδη 150 άτομα στην Ελλάδα με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της να αριθμεί περί τα 500-600 άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Καλαμβόκη η συνολική αγορά (πονταρίσματα) φτάνει στην Ελλάδα τα 3 δισ. ευρώ, με τα 270 εκατ. ευρώ να αφορούν στη Superbet η οποία στους πρώτους 5 μήνες λειτουργίας της είχε 305.000 πελάτες.

Σε ότι αφορά τα παράνομα site που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αυτά ανέρχονται περίπου σε 150 με τον τζίρο τους να υπολογίζεται στα 800 εκατ. ευρώ.

Το μέσο ποντάρισμα σε στοίχημα και καζίνο μαζί ανέρχεται στο 1 με 1,5 ευρώ, με το περιθώριο κέρδους στο καζίνο να φτάνει το 3% και στο στοίχημα 5%-8%, και το μέσο παίκτη να είναι ηλικίας 38-42 ετών. Επίσης έχει κατά μέσο όρο τρεις λογαριασμούς, σε διαφορετικές εταιρείες και παίζει κυρίως το βράδυ μέσω κινητού.

Σύμφωνα με τον κ. Καλαμβόκη η αγορά στοιχηματισμού στην Ελλάδα είναι σε καλό επίπεδο ρυθμισμένη και προστατεύει αρκετά τον παίκτη, με την μόνη παρατήρηση ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το μητρώο των παικτών που έχουν πρόβλημα εθισμού.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις του για το σύνολο της αγοράς, ο κ. Καλαμβόκης πιστεύει ότι θα είναι δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά θα είναι οι μεγάλες εταιρείες με σημαντικά κέρδη και από την άλλη οι μικρές που θα παλεύουν να επιβιώσουν.

Αυτό αφήνει περιθώρια για μελλοντικές συνεργασίες και συνέργειες στον κλάδο με την μάχη των μεριδίων, να οδηγεί την αγορά σε ανακατατάξεις.

Η Superbet επιδιώκει να στηρίξει την επέκτασή της στο προϊόν, στην τεχνολογία και στην προσαρμογή στις προτιμήσεις του εγχώριου κοινού. Ο Γ. Καλαμβόκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες που πέτυχαν στον κλάδο είχαν ισχυρή σύνδεση με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιήθηκαν.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιδιώκει να τοποθετηθεί μεταξύ εκείνων που θα ενισχύσουν τη θέση τους. Όπως υποστήριξε ο Γ. Καλαμβόκης, η είσοδος του brand κινητοποίησε και άλλους ανταγωνιστές, ένδειξη, κατά την εκτίμησή του, ότι η αγορά διατηρεί περιθώρια ανάπτυξης.

Το παιχνίδι «παίζεται» στην τεχνολογία

Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των πλατφορμών καθώς εκτός από τις λειτουργίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση του χρήστη, βοηθάει και στον εντοπισμό ύποπτων πονταρισμάτων.

Για παράδειγμα όταν τα χρήματα που παίζονται από κάποιον παίκτη δεν ταιριάζουν με το οικονομικό και ηλικιακό προφίλ του, τότε σε συνεργασία με τις φορολογικές και οικονομικές αρχές ζητούνται στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων.

Η ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο αυξάνεται όσο αναπτύσσεται η online αγορά. Ο κ. Καλαμβόκης ανέφερε ότι το online gaming ενισχύεται κατά 10%–12% το χρόνο, καθώς η δραστηριότητα μεταφέρεται από τα καταστήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες.