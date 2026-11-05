Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ

Snapshot Ο γενικός επίτροπος Επικρατείας, Γεώργιος Βοΐλης, υποστηρίζει την αλλαγή στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Η αλλαγή προβλέπει την επιβολή της εισφοράς μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το όριο των 1.468 ευρώ, αντί για το σύνολο της σύνταξης.

Περίπου 450.000 έως 480.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ θα επηρεαστούν από την προτεινόμενη αλλαγή.

Η νέα μέθοδος υπολογισμού αναμένεται να μειώσει σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση για πολλούς συνταξιούχους, με πιθανές αναδρομικές επιστροφές σε περίπτωση δικαστικής απόφασης υπέρ τους.

Η τελική απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ αναμένεται στις αρχές του 2027. Snapshot powered by AI

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο γενικός επίτροπος Επικρατείας, ο Γεώργιος Βοΐλης, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Ένα θέμα που αγγίζει περίπου 450-480 χιλιάδες συνταξιούχους.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) εξετάστηκαν από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με επίκεντρο το ενδεχόμενο η εισφορά να επιβάλλεται κλιμακωτά και όχι από το πρώτο ευρώ της σύνταξης. Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά περίπου 450.000 έως 480.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ.

Το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων βρέθηκε στο επίκεντρο της δικαστικής συζήτησης, καθώς εξετάστηκε η συνταγματικότητα και ο τρόπος εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος παρακράτησης.

Η βασική πρόταση αφορά την αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της ΕΑΣ, ώστε η εισφορά να μην επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο.

ΕΑΣ: Τι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς

Σύμφωνα με την πρόταση που εξετάστηκε, για τους συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές άνω των 1.468 ευρώ, η εισφορά θα υπολογίζεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Με το υφιστάμενο σύστημα που περιγράφεται στη δικαστική συζήτηση, η παρακράτηση επιβάλλεται στο σύνολο της σύνταξης, εφόσον αυτή ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο.

Αντίθετα, με το προτεινόμενο μοντέλο, η ΕΑΣ θα υπολογίζεται κλιμακωτά, μόνο επί του υπερβάλλοντος ποσού.

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς θα διαφοροποιούσε τη βάση υπολογισμού της εισφοράς.

Τα βασικά σημεία για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων

480.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να επιβαρύνονται

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις: συντάξεις από 1.784 έως 2.080€ και όσοι λαμβάνουν υψηλές ή πολλαπλές κύριες συντάξεις

Περίπου 10.000 συνταξιούχοι: κρατήσεις από 220 έως 600€/μήνα

Το βασικό «αγκάθι»: υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης και όχι μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το όριο κάθε κλιμακίου

Τι ζητούν: Υπολογισμός μόνο στο ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.468 €

Πιθανές αναδρομικές επιστροφές: Ενδεχόμενη δικαστική απόφαση υπέρ των συνταξιούχων

Τεράστια η επιβάρυνση για τους συνταξιούχους

Έστω, σύνταξη 1.700€ και εφαρμογή ΕΑΣ 3%

Σήμερα, σε ολόκληρο το ποσό: -51 €

Αν εφαρμοστεί πάνω από τα 1.468€

Θα γίνει εφαρμογή ΕΑΣ στα 232€

Άρα, μόλις – 7€