E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 13 Νοεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 9-13 Νοεμβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη

E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 13 Νοεμβρίου
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  • Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο eΕΦΚΑ θα πληρώσει 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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