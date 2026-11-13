Δημόσια έργα: Παρέμβαση Μητσοτάκη ζητούν οι κατασκευαστές– Ανατιμήσεις και καθυστερήσεις πληρωμών

Κοινή επιστολή ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ προς τον πρωθυπουργό – Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ανεξόφλητες οφειλές και ανησυχία για διακοπή εργασιών – Τα τέσσερα μέτρα που ζητά ο κατασκευαστικός κλάδος

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Δημόσια έργα: Παρέμβαση Μητσοτάκη ζητούν οι κατασκευαστές– Ανατιμήσεις και καθυστερήσεις πληρωμών
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Σε οριακό σημείο προειδοποιούν ότι βρίσκονται πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια έργα, καθώς οι διαρκείς αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και θέτουν σε δοκιμασία την ομαλή υλοποίηση σημαντικών υποδομών.

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό στον κατασκευαστικό κλάδο, με τρεις μεγάλες εργοληπτικές οργανώσεις να ζητούν πλέον την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να δοθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την πρόοδο των δημόσιων έργων.

Με κοινή επιστολή τους, που φέρει ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2026, οι ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ περιγράφουν τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, είναι ορατός ο κίνδυνος σοβαρών καθυστερήσεων, ακόμη και διακοπής εργασιών σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δημόσια έργα με παλιούς προϋπολογισμούς και αυξημένο κόστος

Βασική αιτία της κρίσης αποτελεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις τιμές με τις οποίες δημοπρατήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν πολλά έργα και στο πραγματικό κόστος κατασκευής που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι ανάδοχοι.

Οι σημαντικές ανατιμήσεις στα δομικά υλικά, στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις μεταφορές, σε συνδυασμό με την αύξηση του εργατικού και χρηματοοικονομικού κόστους, έχουν ανατρέψει τα οικονομικά δεδομένα πολλών συμβάσεων.

Όπως επισημαίνουν οι τρεις οργανώσεις, οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και η αστάθεια στις αγορές επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, την ώρα που ο υφιστάμενος μηχανισμός αναθεώρησης τιμών αδυνατεί, σύμφωνα με τις ίδιες, να αποτυπώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πραγματικές αυξήσεις.

Αποτέλεσμα είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις να επωμίζονται μεγάλο μέρος των πρόσθετων δαπανών, με άμεσες συνέπειες στη ρευστότητα και στην οικονομική τους αντοχή.

Καταγγελίες για υπηρεσίες που δεν δέχονται λογαριασμού

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία των εργοληπτικών οργανώσεων σχετικά με τις διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούν δημόσιες υπηρεσίες ως προς την πληρωμή των ποσών αναθεώρησης.

Σύμφωνα με την επιστολή, ενώ ορισμένες υπηρεσίες προχωρούν στην καταβολή των σχετικών οφειλών, άλλες καθυστερούν ή δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, σε σημαντικό αριθμό έργων, οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να αρνούνται ακόμη και την παραλαβή λογαριασμών αναθεώρησης, επικαλούμενες την έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε άνιση αντιμετώπιση των αναδόχων, μεταφέροντας ουσιαστικά στις επιχειρήσεις το βάρος των χρηματοδοτικών προβλημάτων του Δημοσίου.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι οι αναθεωρήσεις τιμών δεν αποτελούν κάποια έκτακτη ενίσχυση ή προαιρετική παροχή, αλλά μέρος των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων

Προειδοποίηση για «πάγωμα» έργων και επιπτώσεις στην οικονομία

Το μήνυμα των κατασκευαστών προς το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: χωρίς άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, η εκτέλεση δημόσιων έργων κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες εμπλοκές.

Η περιορισμένη ρευστότητα και η αδυναμία κάλυψης του αυξημένου κόστους ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβράδυνση των εργασιών ή ακόμη και σε διακοπή τους, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Οι συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν την απασχόληση, την έγκαιρη παράδοση σημαντικών υποδομών, αλλά και την απορρόφηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Ο κλάδος υπογραμμίζει ότι η ομαλή εξέλιξη των δημόσιων επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να διακυβεύεται εξαιτίας ανεπίλυτων οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις που ζητούν από την κυβέρνηση

Στην κοινή επιστολή τους, οι ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ καταθέτουν τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα, ζητώντας άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση.

Πρώτον, την εξόφληση όλων των εκκρεμών ποσών αναθεώρησης, με εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και καθορισμό δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος πληρωμών.

Δεύτερον, την αναμόρφωση του συστήματος αναθεώρησης τιμών, ώστε οι συντελεστές να εκδίδονται χωρίς καθυστερήσεις και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές μεταβολές του κατασκευαστικού κόστους.

Τρίτον, τη θέσπιση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την κάλυψη έκτακτων ανατιμήσεων που δεν αντιμετωπίζονται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τέταρτον, την άμεση εξόφληση των πιστοποιημένων εργασιών και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τα δημόσια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γιατί ζητούν την προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη

Η απόφαση των τριών οργανώσεων να απευθυνθούν απευθείας στον πρωθυπουργό αποτυπώνει την ένταση της ανησυχίας που επικρατεί στον κατασκευαστικό κλάδο.

Όπως αναφέρουν, τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν επισημανθεί επανειλημμένα στα αρμόδια υπουργεία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι σήμερα αποτελεσματικές και οριστικές λύσεις.

Πλέον ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλία για τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων, με σαφείς δεσμεύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων.

Το διακύβευμα, όπως προκύπτει από την παρέμβασή τους, δεν είναι μόνο η οικονομική επιβίωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, αλλά και η δυνατότητα της χώρας να ολοκληρώσει χωρίς νέες καθυστερήσεις τα δημόσια έργα που έχει προγραμματίσει.

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