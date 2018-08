Έξοδος από τα Μνημόνια – Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα πραγματοποίησε μια βαθιά μεταμόρφωση της οικονομίας

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τους πολίτες της για την έξοδο από το πρόγραμμα σταθερότητας! Υποστηριζόμενη από τους Ευρωπαίους εταίρους, η Ελλάδα πραγματοποίησε μια βαθιά μεταμόρφωση του κράτους και της οικονομίας της. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να χτίσει πάνω σε αυτό το επίτευγμα, εμμένοντας σε υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές», έγραψε ο Β. Ντομπρόβσκις.

Congratulations to #Greece and its people on exiting the stability programme! Supported by European partners, Greece has undertaken a profound transformation of its state & economy. What matters now is to build on this achievement by sticking to sound fiscal & economic policies.