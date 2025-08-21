Κλείνουν 38 σχολεία στην Ήπειρο - Γιατί αποφαστίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους

25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών

Σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο δεν θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους για την προσεχή σχολική χρονιά 2025-2026.

Συγκεκριμένα, 25 Νηπιαγωγεία και 13 Δημοτικά σχολεία και στους 4 νομούς της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά λόγω έλλειψης μαθητών, δεν συγκεντρώνουν δηλαδή τον επαρκή αριθμό μαθητών, ή δεν έχουν καθόλου μαθητές.

Την απόφαση έλαβε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.

