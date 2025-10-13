Σχολεία στον Εύοσμο: Μαθήματα σε υπόγεια δίπλα σε λέβητες - Ζητούν υπεύθυνη δήλωση από γονείς

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής ανακύπτουν στα σχολεία του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, καθώς εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν πως μαθήματα διεξάγονται σε ακατάλληλους υπόγειους χώρους.

Όπως διαπιστώθηκε, εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής χρησιμοποιούν υπόγεια, δίπλα σε λέβητες και σωληνώσεις, για τη διεξαγωγή μαθημάτων, με προφανείς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών.

Το πλέον προβληματικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, κατά τη διαδικασία των εγγραφών, οι αρμόδιες σχολικές αρχές ζητούν από τους γονείς να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Με την εν λόγω δήλωση, οι γονείς καλούνται να αποδεχθούν και να συναινέσουν στη φοίτηση των παιδιών τους σε αυτούς τους υπόγειους και ακατάλληλους χώρους.

Η Μάχη Χατζηδάφνη, πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου του Ευόσμου, το οποίο είναι ένα από τα σχολεία που κάνουν μάθημα σε υπόγεια, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, για τα όσα συμβαίνουν.

«Μας ζητούν να υπογράψουμε πως εν γνώση μας τα παιδιά θα είναι στα υπόγεια εκ περιτροπής ανά δύο μήνες το κάθε τμήμα. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από διάφορα σχολεία. Στο 3ο ΓΕΛ είναι 5 οι υπόγειες αίθουσες. Το θέμα ξεκίνησε όταν επιλέχθηκαν αυτά τα δύο σχολεία να γίνουν Ωνάσεια. Το σχολείο φιλοξενεί γύρω στα 350 παιδιά και με τα Ωνάσεια ένα ποσοστό των παιδιών θα έμενε εκτός του Δήμου. Κάναμε την έρευνα για να δούμε πού θα πάνε αυτά τα παιδιά και διαπιστώσαμε ότι και 50 παιδιά να μείνουν εκτός των Ωνασείων δεν υπάρχει χώρος. Σε αυτές τις αίθουσες είναι από 25-27 παιδιά. Σκεφτείτε να γίνουν αυτές οι αίθουσες με 30 άτομα και να είναι και υπόγεια. Οι αίθουσες αυτές είναι δίπλα στα λεβητοστάσιο. Είναι τριτοκοσμικές οι συνθήκες. Αφού κάναμε εξώδικο για τα Ωνάσεια είπαν ότι προσπαθούν».

Διαβάστε επίσης