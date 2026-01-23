Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους

Οργή γονέων για τις συνθήκες στο κτήριο

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας: Μαθητές σε «παγωμένες» αίθουσες και πλημμυρισμένους διαδρόμους
Εικόνες ντροπής και επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας αντίκρισαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της Αθήνας μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολείων την προηγούμενη ημέρα, η επιστροφή στις αίθουσες την Πέμπτη (22/1) έγινε υπό συνθήκες απόλυτης εγκατάλειψης.

Πλημμύρες και πολικές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία του Συλλόγου Γονέων, το πρώτο κουδούνι μετά την καταιγίδα βρήκε το σχολείο με πλημμυρισμένους διαδρόμους και τις αίθουσες των Εικαστικών και του Χορού καλυμμένες με νερό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τη βλάβη στο σύστημα θέρμανσης και το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε ένα κτήριο «ψυγείο».

Αντιδρούν οι γονείς

Οι γονείς ξεσπούν κατά των αρμόδιων φορέων, υποστηρίζοντας ότι το κλείσιμο των σχολείων δεν ήταν μέτρο προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά μια προσπάθεια να «κρυφτεί» η έλλειψη έργων και ασφαλών υποδομών.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών

Πλημμύρα και κρύο μέσα στο σχολείο. Κλειστά έμειναν για άλλη μια φορά τα σχολεία, χθες, 21/1, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμενόταν. Και πράγματι… έβρεξε! Ο πραγματικός λόγος που έκλεισαν, όμως, τα σχολεία δεν ήταν η κακοκαιρία, αλλά η έλλειψη έργων για ασφαλείς υποδομές σε αυτά. Και αν τα παιδιά μας στις 21/1 δεν πήγαν σχολείο για να σωθούν, πήγαν στις 22/1 για να μπουν σε ένα κτίριο που ο διάδρομος ήταν πλημμυρισμένος και οι δύο αίθουσες, εικαστικών και χορού, γεμάτες με νερό.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σε ένα σχολείο που έχει παιδιά σε αίθουσες χωρίς ΚΑΘΟΛΟΥ θέρμανση, σε αίθουσες με ηλεκτρικά καλοριφέρ που, όμως, δεν τα αντέχει ο πίνακας και πέφτει το ρεύμα, με aircondition, τα οποία μένουν εκτός λειτουργίας για τον ίδιο λόγο. Σήμερα, λοιπόν, υπήρξε θέμα και με το φυσικό αέριο, ως εκ τούτου όλα τα παιδιά φοίτησαν στο σχολείο ισότιμα παγωμένα! Χοντρά πουλόβερ, μάλλινες κάλτσες, γαλότσες και κράνη θα είναι από εδώ και στο εξής τα αναλώσιμα για τους/τις μαθητές/-τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών. Και επειδή οι σχολικές επιτροπές δε δίνουν λεφτά στα σχολεία, θα τα αγοράζουμε και αυτά μόνοι μας οι γονείς. Αλλά ποιος νοιάζεται και ποιος ντρέπεται για τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα;

Οι μεν έστειλαν 112, οι δε μοιράζουν υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα που αναιρούν και πάει λέγοντας. Ίσως να ανοίξει μια λέσχη φιλίας και για τα παιδιά του Καλλιτεχνικού. Κατά τα άλλα από τις 2/1 έχουμε στείλει αίτημα συνάντησης προς τον δήμαρχο και τον νέο αρμόδιο αντιδήμαρχο και ακόμα περιμένουμε τον ορισμό ημέρας και ώρας. Οι βροχές έγιναν ηπιότερες, τα σχολεία έχουν να αντιμετωπίσουν τον κακό τους τον καιρό.

Επιτέλους ας δοθεί μια λύση στην υπόθεση με το σχολικό κτίριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών με λυκειακές τάξεις. Περιμένουμε 7 χρόνια τη μεταστέγαση σε ένα νέο κτίριο και μέχρι να γίνει αυτή θα έχει πέσει και το υπάρχον.

