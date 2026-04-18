Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Αναλυτικός οδηγός για τους μαθητές

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία στις 20 Απριλίου 2026 για εντατική επαναληπτική διδασκαλία και προτοιμασία για τις εξετάσεις.
  • Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου.
  • Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν στις 30 Μαΐου με Νέα Ελληνικά και συνεχίζονται με μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου.
  • Υπάρχουν δύο αργίες, η Πρωτομαγιά και η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που δημιουργούν τριήμερα διαλείμματα πριν τις εξετάσεις.
  • Οι εξετάσεις διεξάγονται με κοινή ύλη και αυστηρούς κανόνες, ξεκινούν στις 08:30 π.μ. και διαρκούν τρεις ώρες.
Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026, που ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, με πλήρη εξεταστική περίοδο έως τα μέσα Ιουνίου.

Από τα μέσα Απριλίου έως και τη λήξη των μαθημάτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατική επαναληπτική διδασκαλία, διαγωνίσματα και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Τα Λύκεια ολοκληρώνουν πρώτα τα μαθήματά τους, συνήθως γύρω στα τέλη Μαΐου (για τις μη πανελλαδικά εξεταζόμενες τάξεις Α’ και Β’), ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου, ενώ η Γ’ Λυκείου ολοκληρώνει νωρίτερα λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τα Γυμνάσια ολοκληρώνουν τα μαθήματα επίσης προς τα τέλη Μαΐου ή στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου και ακολουθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για όλες τις τάξεις, μέσα στον Ιούνιο.

Στο ενδιάμεσο διάστημα, υπάρχουν δύο καθορισμένες αργίες – «ανάσες» ξεκούρασης. Η πρώτη είναι η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου 2026) και η δεύτερη η εορτή του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου 2026), οι οποίες διαμορφώνουν τριήμερα και προσφέρουν μικρά διαλείμματα πριν την τελική εξεταστική περίοδο.

Πανελλήνιες 2026 - Το επίσημο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχει ήδη καθοριστεί και παραμένει σταθερό, όπως έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο του εθνικού εξεταστικού σχεδιασμού.

Για τα ΓΕΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που αποτελεί την πρώτη και κοινή εξέταση για όλους τους υποψηφίους.

Ακολουθεί η εξεταστική διαδικασία στις αρχές Ιουνίου με βασικά μαθήματα προσανατολισμού όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Ιστορία, Πληροφορική και Οικονομία, με την ολοκλήρωση να τοποθετείται στις 8 Ιουνίου 2026.

Για τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενώ ακολουθεί η εξέταση των Μαθηματικών (Άλγεβρα) στις αρχές Ιουνίου.

Στη συνέχεια, από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, διεξάγονται τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία διαφοροποιούνται ανά τομέα σπουδών, όπως Πληροφορική, Υγεία, Οικονομία, Ηλεκτρολογία και Ναυτιλιακά.

Δείτε το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων εδώ.

Το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται με ενιαίο πλαίσιο για όλους τους υποψηφίους, με κοινή εξεταστέα ύλη και αυστηρά καθορισμένους κανόνες διεξαγωγής.

Η έναρξη ορίζεται στις 08:30 π.μ., ενώ οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια κάθε εξέτασης παραμένει στις τρεις ώρες, γεγονός που καθιστά την καλή διαχείριση χρόνου κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη

23:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Αναλυτικός οδηγός για τους μαθητές

23:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Το απίστευτο λάθος που κάνουμε όλοι με τα Κρι-Κρι της Κρήτης

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές - Τι ισχύει για τα ανδρομικά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

23:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

23:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχρός πόλεμος» στο Παλάτι: Το μπλόκο της Κέιτ Μίντλετον στην πριγκίπισσα Βεατρίκη – Τα πάρτι, οι playboy και οι σκιές του Έπσταϊν

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός που ξεσήκωσε ένα ολόκληρο κέντρο - Βίντεο

22:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω πτώσης δέντρου στη Βέροια

22:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει σύντομα η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Ζωντανά... για την παραμονή τα «Λιοντάρια»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέφανος Γκίκας «Μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα ακτοπλοϊκά »

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής

22:28ΕΥ ΖΗΝ

Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

22:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός σκοτώνεται στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων - Σκληρές εικόνες

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

23:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό» - Είχε ειλεό - Επιτυχής η επέμβαση

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτική σε κρίση και ισχυρό Ελ Νίνιο φέρνουν ακραίο χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος σε ξενοδοχείο

18:36ΥΓΕΙΑ

Αποφρακτικός ειλεός: Πώς προκαλείται, τα συμπτώματα και η θεραπεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ