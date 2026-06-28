«Ανοιχτό» και το καλοκαίρι το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τους μαθητές

Ενεργή θα παραμείνει η πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προσφέροντας στους μαθητές ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, επαναλήψεις, διαγωνίσματα και βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η δωρεάν ψηφιακή πύλη δεν θα διακόψει τη λειτουργία της, δίνοντας την ευκαιρία για θερινή προετοιμασία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το σχολικό έτος 2025-2026, οι υπηρεσίες της πλατφόρμας αξιοποιήθηκαν από περισσότερους από 260.000 μαθητές και αποφοίτους, ενώ οι συνολικοί χρήστες ξεπέρασαν τις 410.000.

«Οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση όλο το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη σχολική χρονιά», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, συμπληρώνοντας: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη γνώση πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους». Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε το Ψηφιακό Φροντιστήριο ως μία από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις για την εμπέδωση της ισότητας των ευκαιριών στην παιδεία, καθώς προσφέρει δωρεάν στήριξη σε κάθε παιδί, χωρίς γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

Στα επόμενα βήματα του προγράμματος περιλαμβάνεται η επέκταση των ζωντανών μαθημάτων για την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, καθώς και η ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, η εφαρμογή EduAI θα δημιουργεί εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το προφίλ του κάθε μαθητή, ενώ ο AI Tutor θα προσφέρει ψηφιακή καθοδήγηση και προσαρμοσμένο υλικό στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών.

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή το Ψηφιακό Φροντιστήριο περιλαμβάνει:

Διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα.

Επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών.

Εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις, από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου.

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