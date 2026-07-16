Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του - Αναλυτικά η διαδικασία

Τι να προσέξετε κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του - Αναλυτικά η διαδικασία
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59 μέσω της πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr.
  • Η διαδικασία υποβολής γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση προσωπικών κωδικών και απαιτεί οριστικοποίηση, μετά την οποία δεν επιτρέπονται αλλαγές.
  • Το σύστημα επιτρέπει την επιλογή μόνο σχολών για τις οποίες ο υποψήφιος πληροί την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) βάσει των επιδόσεών του.
  • Υποψήφιοι χωρίς κωδικό πρόσβασης μπορούν να τον αποκτήσουν ή να τον ανακτήσουν μέσω του Λυκείου τους ή της εφαρμογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας».
  • Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο μετά τις εξετάσεις, όταν θα λάβουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
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Μέχρι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Για την υποβολή του, οι υποψήφιοι πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Αναλυτικά η διαδικασία

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  • Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.
  • Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.
  • Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
  • Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

Τι να κάνετε αν δεν έχετε password

Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

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Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

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