Τσουκαλάς: Το 46% των Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε τη διάσταση της ανθεκτικότητας στον απόηχο των τελευταίων πυρκαγιών.

«Χρειάζεται άλλη πολιτική πρόληψης και όχι να πηγαίνουμε με το manual των καθυστερημένων λύσεων αφού έχει συντελεστεί η καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε έμφαση πως προλαμβάνουμε κάτι από το να μη γίνει, πως δημιουργούμε τους όρους για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στο πεδίο και πως να αποκαθιστούμε γρηγορότερα τις ζημιές και τις οικονομικές συνέπειες. Η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα θέματα, να τα βλέπει κατά τη γνώμη μου ερασιτεχνικά τόσο επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων» σημείωσε κάνοντας ειδική αναφορά στις λύσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση για αβελτηρία, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι «ο πρωθυπουργός παρουσίασε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ένα χρονοδιάγραμμα 25 μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του χρόνου. Αν τις δείτε, θα διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές εξαγγέλθηκαν χρόνια πριν και δεν ολοκληρώθηκαν στα πρώτα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα. *Έρχεται και ανακοινώνει κάτι ξανά και ξανά με μόνο στόχο να πείθει επικοινωνία κάπως βρίσκεται σε κινητικότητα, λες και έχουν οι πολίτες μνήμη χρυσόψαρου*».

Ανέδειξε περιπτώσεις αδιαφάνειας και συγκεκριμένα ανέφερε: «Είδαμε δημοσιεύματα πως τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση της έρευνας στην εκπαίδευση τα κατάπιε το πελατειακό κράτος. *Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα κονδύλια για τρία έργα,- τα πανεπιστήμια αριστείας, οι συμπράξεις ερευνητικής αριστείας και το πρόγραμμα “εμπιστοσύνη στα αστέρια μας” – ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά με αδιαφανείς όρους*».

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, τόνισε ότι «το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%. 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από το μέσο Ευρωπαίο. *Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού*».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών, μάλιστα τον τελευταίο μήνα φάνηκε ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της*».

