Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

Οι επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν θα αποτελέσουν ένα μαθηματικό παράδοξο αφού με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο χωρίς ωστόσο να πλησιάζει την αυτοδυναμία.

Είναι κοινός τόπος ότι στην πρώτη κάλπη θα αποτυπωθεί η συσσωρευμένη οργή του εκλογικού σώματος με μεγάλη πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά που θα οδηγήσει σε οκτακομματική ενδεχομένως Βουλή και σε κυβερνητικό αδιέξοδο.

Για τη ΝΔ ο σημερινός στόχος είναι βεβαίως ένα ποσοστό κοντά στο 30% κάτι που ακόμα δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στις έρευνες της κοινής γνώμης ούτε με αναγωγή.

Το 30% είναι σίγουρα ένα ψυχολογικό όριο για το κυβερνών κόμμα αφού οι πιθανότητες συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη αποκλειστεί.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι με τις κατάλληλες κινήσεις στον τομέα της οικονομίας αλλά και με κρίσιμες αλλαγές αναδιάταξης στο κόμμα θα καταφέρουν να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

Ποντάρουν βέβαια πολλά στη δεύτερη κάλπη όπου εκεί όπως λένε θα παίξει μεγάλο ρόλο το αφήγημα της «χαμένης ψήφου» και ο φόβος της ακυβερνησίας της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η πολιτική αστάθεια είναι μια πραγματικότητα και όχι κάποιος μπαμπούλας», λένε κυβερνητικά στελέχη και τονίζουν ότι η δεύτερη κάλπη δεν πρέπει να περιοριστεί σε αρνητική ψήφο, αλλά σε επιλογή ουσίας.

Μέσα σε όλα τα παραπάνω, στο παρασκήνιο έχει ανοίξει και μια συζήτηση περί εισηγήσεων που δέχεται ο πρωθυπουργός για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αν και οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται από το Μέγαρο Μαξίμου, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι και στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεχθεί αντίστοιχες εισηγήσεις και τις είχε απορρίψει.

Βεβαίως σήμερα το πολιτικό περιβάλλον είναι πολύ διαφορετικό και ο κίνδυνος της παρατεταμένης πολιτικής αστάθεια πιο ορατός από ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισηγήσεις γύρω από τον εκλογικό νόμο δεν αφορούν μόνο το όριο εισόδου στη Βουλή και την αλλαγή του από το 3% στο 5%.

Φαίνεται ότι στο τραπέζι έχει πέσει το σενάριο να συνδέεται το κλιμακωτό μπόνους όχι μόνο από το ποσοστό του πρώτου κόμματος, αλλά και από τη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Αν για παράδειγμα η ΝΔ καταφέρει να πλησιάσει το 28% και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω με 15% να λαμβάνει περισσότερες έδρες το πρώτο κόμμα λόγω της μεγάλης διαφοράς.

Βεβαίως για να περάσει κάτι τέτοιο στις κάλπες της δεύτερης Κυριακής θα χρειαστεί και η συναίνεση της αντιπολίτευσης κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου δεδομένο.

Ο φετινός χειμώνας θα έχει σίγουρα μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον αφού οι κινήσεις και οι ζυμώσεις μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη θα είναι καθοριστικές και δεν αποκλείεται να δούμε κινήσεις και εκπλήξεις που θα φεύγουν από τα συνηθισμένα και τα αναμενόμενα.

