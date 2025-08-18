Βολουδάκη: «Οι Εύζωνες συμβολίζουν την Ελλάδα» - Το ξέσπασμα για τον μετανάστη στο Σύνταγμα

«Η ασέβεια προς τους Εύζωνες είναι ασέβεια προς την Ελλάδα», ήταν το μήνυμα που έστειλε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο OPEN για τον μετανάστη που είχε σταθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και έβριζε τους Εύζωνες.

«Αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας, η αίτηση ασύλου του έχει ήδη διακοπεί», σημείωσε ακόμη η κυρία Βολουδάκη για τον μετανάστη που δηλώνει 23 ετών και από το Αφγανιστάν. Μάλιστα τόνισε: «Σεβασμός στα εθνικά μας σύμβολα. Οι Εύζωνες δεν είναι κάτι τυχαίο. Συμβολίζουν την πατρίδα μας».

Η κυρία Βολουδάκη είχε αναφερθεί στο θέμα και χθες Κυριακή, 17 Αυγούστου, κάνοντας λόγο για βαθύτατη προσβολή της ελληνικής ιστορίας και «κατάφωρη έλλειψη σεβασμού προς τα σύμβολα και τις αξίες της Πατρίδας μας».

«Οι Εύζωνες δεν είναι απλώς στρατιώτες. Είναι οι φρουροί των Ιερών Συμβόλων του Έθνους. Η Ελλάδα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Καμία ανοχή στη βεβήλωση των εθνικών μας συμβόλων», τονίζει η κυρία Βολουδάκη και καταλήγει: «Απαρέγκλιτη προϋπόθεση για όποιον ζητά προστασία από τη χώρα μας είναι ο σεβασμός στην Πατρίδα μας, στα σύμβολά της και στην Ιστορία μας», είχε δηλώσει.