Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου - Μου λείπει η ενεργός πολιτική 

Με μια συνέντευξη-βόμβα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, και με αφορμη τη συμπλήρωση 7 ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, o πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, δίνει τις δικές του απαντήσεις για την κριτική που του ασκείται για τις επιλογές του κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέντευξη, ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ απαντώντας σε ερώτημα για τα επόμενα βήματα του και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αφου, όπως λέει, του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τον κόσμο. Ξεκαθαρίζει ωστόσο, ότι "προς το παρόν" δε σκεφτετσι τίποτα άλλο εκτός από τη συγγραφή του πολυαναμενόμενου βιβλίου του.

"Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση για τρεις βασικούς λόγους", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και απαριθμεί το δυσλειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, τη γενικευμένη διαφθορά και το πελατειακό κράτος. "Η κρίση αυτή ήταν μια σύγχρονη Οδύσσεια για τον ελληνικό λαό. Όπως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, η έξοδος από τα διεθνή οικονομικά προγράμματα το 2018 σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα εποχή. Ωστόσο, η συντηρητική κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας", τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός στη Le Monde.

Σημειώνει δε ότι "έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό", εξηγεί μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επτα χρόνια μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, την οποία ο Λέξης Τσίπρας θεωρει ως ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της πρωθυπουργίας του, τονίζει ότι "ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015. Είναι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν όλοι στις διαπραγματεύσεις, δεν μίλησα για αυτή τη δραματική περίοδο για την Ελλάδα, αν και ήμουν ο κύριος πρωταγωνιστής. Γι' αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους".

"Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο" , τονίζει ο κ. Τσίπρας και συγκρίνει άμεσα τις επιλογές της κυβέρνησής του, με αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

"Παρά την πολύ ισχυρή πίεση των πιστωτών, η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%", αναφέρει χαρακτηριστικά..

Στο ίδιο μήκος κύματος, τονίζει ότι "η νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Bayrou θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης".

Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο

Μιλώντας πολύ συγκεκριμένα για την περίοδο της διακυβέρνησής του, ο πρώην πρωθυπουργός μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. "Όταν ανέλαβα την ηγεσία της κυβέρνησης, τα δύο πρώτα προγράμματα ενίσχυσης είχαν αποτύχει να διορθώσουν την κατάσταση. Η συντηρητική κυβέρνηση μας είχε αφήσει ένα χρέος που αντιπροσώπευε το 180% του ΑΕΠ, και άδεια ταμεία".

Αναφερόμενος στο δημοψήφισμα του 2015, το οποίο χαρακτηρίζει "μια μορφή δραματοποίησης", εξηγεί ότι "με αυτό το δημοψήφισμα, ήθελα να επιτύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής δραματοποίησης, να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει, η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία".

Μάλιστα προχωρα και ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας ότι χάρη στον τρόπο που ο ίδιος διαχειριστηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η Ελλάδα κατάφερε να βγει από την περιπέτεια των μνημονίων. Συγκεκριμένα, είπε ότι "χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλότουμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή".

"Ποτέ δε διψούσα για εξουσία"

Στο τέλος της συνέντευξης στη Le Monde, και σε έναν διάλογο που θα συζητηθεί πολυ, o κ. Τσίπρας, απαντώντας στις έντονες φήμες για δημιουργία κόμματος απαντά ότι "ποτέ δε διψούσα για εξουσία", ενώ ασκεί κριτική και στο πώς κινήθηκε συνολικά ο χώρος της Αριστεράς μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο διάλογος με τον δημοσιογράφο έχει τη δική του αξία ως προς τον τρόπο που αντιμετώπισε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις:

-Γιατί αποφασίσατε το 2023 να αποχωρήσετε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και παραμείνατε αθόρυβος για μήνες, ενώ το κόμμα σας βυθιζόταν στην κρίση;

-Επειδή δεν πρόταξα το προσωπικό μου συμφέρον. Θεώρησα ότι έπρεπε να δοθεί μια ώθηση, αρχής γενομένης από μία αλλαγή στην ηγεσία. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου... Η Αριστερά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, πρέπει να βρει ξανά τον προσανατολισμό της και να εμπνεύσει εκ νέου τους πολίτες, διότι σήμερα το σχέδιό μας για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο είναι πιο αναγκαίο από ποτέ, σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος.

-Τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα ανακοινώνουν τη μεγάλη επιστροφή σας και πιστεύουν ότι θα δημιουργήσετε ένα νέο κόμμα...

-Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. -Αλλά σας λείπει η εξουσία;

-Όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους.