Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε στην Τήνο τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου - Εικόνες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γραμπόφσκι, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λυκ Φρίντεν και η σύζυγός του Μαριολίν

Στο εξοχικό τους στην Τήνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γραμπόφσκι φιλοξένησαν το πρωθυπουργικό ζεύγος του Λουξεμβούργου για ολιγοήμερες διακοπές.

Ο Λυκ Φρίντεν ανήρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με τη σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Λυκ Φρίντεν Instagram

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητά με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Λυκ Φρίντεν στο εξοχικό του στην Τήνο Instagram

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λυκ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».