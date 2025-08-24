Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε στην Τήνο τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου - Εικόνες
Η ανάρτηση του Λυκ Φρίντεν για τη φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών
Στο εξοχικό τους στην Τήνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γραμπόφσκι φιλοξένησαν το πρωθυπουργικό ζεύγος του Λουξεμβούργου για ολιγοήμερες διακοπές.
Ο Λυκ Φρίντεν ανήρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με τη σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».
Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λυκ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».