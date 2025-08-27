Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά ο κόσμος θα πάει στη ΔΕΘ με το Μετρό

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ για τον 2025 ο Κωστής Χατζηδάκης μέσω ανάρτησης στα social media αναφέρει πως αυτή «θα είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης με το Μετρό» και συμπληρώνει πως πρόκειται για το πιο σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης.

Παράλληλα στο μήνυμά του ο Κωστής Χατζηδάκης γνωστοποιεί πως εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα την επόμενη Πέμπτη «θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του Μετρό μέχρι την Καλαμαριά».

Υπενθυμίζεται πως το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο αυτόνομο (χωρίς οδηγό) σύστημα Μετρό στην Ελλάδα. Η κατασκευή του ξεκίνησε στα τέλη του 2006, ενώ η Γραμμή 1 που ξεκινά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Νέα Ελβετία παραδόθηκε προς χρήση στις 30 Νοεμβρίου 2024.

Στόχος είναι το Μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο στην Καλαμαριά μαζί με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών.

«Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!», αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τη δυνατότητα να εκδίδουν εισιτήριο μέσω πληρωμής με τραπεζική κάρτα αποκτούν οι επιβάτες του Μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς αρχίζει η λειτουργία των τερματικών «POS» στα εκδοτήρια των σταθμών του μέσου.

Η εγκατάσταση των συστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να τοποθετηθούν και να είναι λειτουργικά 104 «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, στο σύνολο των σταθμών του Μετρό.

Με τον τρόπο αυτόν, οι χρήστες του Μετρό θα μπορούν:

να έχουν εναλλακτικές επιλογές πληρωμής για την αγορά εισιτηρίων.

να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες.

να αποφεύγουν τις ουρές και την αναμονή στα εκδοτήρια.

