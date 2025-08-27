ΔΕΘ: Μειώνονται οι φόροι για οικογένειες - Έρχεται μέτρο έκπληξη στη ΔΕΘ

Στην ουσιαστική ενίσχυση όλων των ελληνικών οικογενειών αναμένεται να επικεντρώνεται το πακέτο των φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Το πακέτο των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, προβλέπει μεταξύ άλλων αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκπτώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα. Δηλαδή, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, σημαντικά ωφελημένες από τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος θα είναι και οι οικογένειες με 1,2 και 3 προστατευόμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα εξετάζεται η αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000 και 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

Το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ

Πέραν όμως των φοροελαφρύνσεων αυτών, το πακέτο των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο:

Αύξηση και στο βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από τις 8.632 στις 10.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου από τις 10.000,01 έως τις 14.000 ή τις 15.000 ή τις 16.000 ευρώ στο 15% - 18%, από 22% που είναι σήμερα, για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες.

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης του εισοδηματικού κλιμακίου πάνω από τις 40.000 ευρώ και μέχρι τις 50.000 ευρώ κάτω από το 44% που είναι σήμερα.

Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από μακροχρόνιες εκμισθώσεις ακινήτων.

