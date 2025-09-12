Μαρινάκης: «Από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε έμμεση αύξηση μισθών - Συνεχώς θα δίνουμε όσα μπορούμε»

«Από 1η Ιανουαρίου θα έχουμε έμμεση αύξηση μισθών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε «συνεχώς θα δίνουμε όσα μπορούμε».

Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, σχολίασε τα οικονομικά μέτρα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Από 3.500 ευρώ, σήμερα ο νέος δικηγόρος, γιατρός ,ελεύθερος επαγγελματίας δίνει σήμερα μηδέν φόρο», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι για έναν νέο μέχρι 30 ετών από εκεί που έδινε 4.000 ευρώ φόρο τώρα πήγε στα 1.500. Πρόκειται για 260.000 άτομα, εκ τω οποίων 70.000 είναι μέχρι 25 ετών.

«Τα μέτρα έχουν συνολικά μια στόχευση στη νέα γενιά, γιατί υπάρχουν και μισθωτοί, και αναπληρωτές κλπ. Οι φοροαπαλλαγές αναφέρονται και σε αυτούς», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ένας 35αρης – 40άρης γιατρός, δικηγόρος, είχε φόρο 29%, και τώρα έχει το πολύ 20% αν δεν έχει παιδιά», πρόσθεσε.

Κατά τα λοιπά επανέλαβε ότι «αυτό που λέει η αντιπολίτευση για τον 13ο μισθό δεν βγαίνει οικονομικά» και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ να εξηγήσει τι θέλει το ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε για τη Chevron

«Είναι μιας τεράστιας αξίας είδηση, μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα, απόδειξη ότι η Ελλάδα μεγαλώνει», είπε για τις εξελίξεις με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

«Η Chevron δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν πολύ κρίσιμο χώρο», πρόσθεσε τονίζοντας ότι «αυτή είναι η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την Ελλάδα ενώ οι άλλοι μένουν στα λόγια». «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χωρίς ψευτοπατριωτισμούς και κορώνες μεγαλώνει την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διεμήνυσε ότι η Ελλάδα προτίθεται να μπλοκάρει την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE λόγω του αναθεωρητισμού της.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

«Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολύ μεγάλη αξία και αποτυπώνουν πρωτοφανή σταθερότητα του κυβερνώντος κόμματος για δεύτερη θητεία, αλλά μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να πετύχουμε το στόχο της επανεκλογής. Έχουμε μπροστά μας ενάμιση χρόνο και τότε θα αξιολογηθούμε αφού δουλέψουμε σκληρά», τόνισε.

Για τις απειλές εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη τέλος ο κ. Μαρινάκης ήταν σαφής:

«Πολύ καλά έκανε. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, κάποιος που κάνει κριτική έστω και αν ξεφεύγει, κάποιοι που μόνο βρίζουν και προσβάλλουν αυτούς πρέπει να τους απομονώνεις. Κάποιοι όμως υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, τότε πρέπει να πηγαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Αυτοί οι ‘πονηροί’, οι εγκληματίες θα πω εγώ, να πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη. Μου έχει συμβεί κι εμένα. Πρέπει να ξέρει κάποιος ο οποίος απειλεί ότι θα αντιμετωπίσει το νόμο»

