Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του άνδρα που τον απειλούσε μέσω Facebook

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για τη σύλληψη του άνδρα 52 ετών από την Ημαθία που «εξαπέλυε» συστηματικά απειλές κατά της ζωής του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, τον συνέκρινε με τον Υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, ο οποίος λιντσαρίστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια των αναταραχών στο Κατμαντού. Ο υπουργός Υγείας κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα ο χρήστης να συλληφθεί.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, εις βάρος πολιτικού προσώπου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και έπειτα από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.