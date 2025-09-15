«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε στη σημερινή εθνική»

«Πρόκειται για μία φτηνή αντιπολίτευση που γίνεται και μία εκτός τόπου και χρόνου κριτική», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την Ελλάδα και διάφορα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι «με τους νόμους της σημερινής κυβέρνησης και του κ. Πλεύρη, ο Γιάννης (σ.σ. Αντετοκούνμπο) δεν θα είχε παίξει ποτέ στην εθνική».

«Ο νόμος της κυβέρνησης, με υπουργό τον Θάνο Πλεύρη, αναφέρεται στους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα μας και καταργεί μία διάταξη, η οποία νομιμοποιεί έπειτα από 7 χρόνια έναν παράνομο μετανάστη», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι σύμβολο της χώρας πλέον και του αθλητισμού, όχι γιατί πήρε το μετάλλιο, όχι γιατί μας κάνει υπερήφανους, αλλά για το παράδειγμά του», προσέθεσε.

«Η οικογένειά του, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι σαν και εμάς. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πέρασαν πολύ δύσκολα, είναι Έλληνες. Δούλεψαν, εργάστηκαν σκληρά, πήγαν στο σχολείο. Αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση αυτή και όλοι μας, θέλουμε και θέλουμε, οφείλουμε, να τους αγκαλιάσουμε.

Δεν έχουν σχέση με αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να εισβάλλουν παράνομα στη χώρα. Το να χρησιμοποιείς ένα εθνικό σύμβολο του αθλητισμού, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί υπόδειγμα και αυτός και η οικογένειά του, για να δημιουργήσεις εντυπώσεις στο πλαίσιο των ιδεοληψιών σου, για να “πολεμήσεις” μία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών, νομίζω ότι είναι το τελευταίο στάδιο της απελπισίας που μπορεί να έχει ένα πολιτικό κόμμα», επεσήμανε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

