Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

Καθώς οι μέρες περνούν και σιγά-σιγά φτάνουμε στον καιρό της έκδοσης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα όλοι γνωρίζουν ότι αμέσως μετά το ορόσημο, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υλοποίηση της δημιουργίας ενός νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η πολιτική πίεση λοιπόν αυξάνεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να γίνονται και δημόσιες οι δηλώσεις που υποδηλώνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να «βράζει» από εκνευρισμό για το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείει ρητά τις φήμες για έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος θα διέσπαζε τον ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά μέσα σε δύο χρόνια.

Άλλωστε το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ταυτόχρονα στον πολιτικό κόσμο θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ετοιμάζει κόμμα και ο ίδιος καλλιεργεί τη φημολογία μέσα από κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις του, προκαλεί από μόνο του αμηχανία στην Κουμουνδούρου.

Η πρώτη ελαφριά προειδοποίηση ήρθε από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ. Ο Σωκράτης Φάκελος χαρακτήρισε «αδιανόητη» οποιαδήποτε συζήτηση περί περαιτέρω κατακερματισμού του χώρου της Αριστεράς και παραδέχτηκε ότι δεν τον αφήνει «αδιάφορο» το γεγονός ότι εξελίσσεται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αντί να προβάλλεται το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις τελευταίες ημέρες όμως, αυξάνονται οι φωνές προσώπων που στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολύ κοντά με τον κ. Τσίπρα, και που σήμερα πνέουν τα μένεα, αναγνωρίζοντας στις κινήσεις του ότι προετοιμάζει κάποια διασπαστική κίνηση.

Την αρχή έκανε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος τον προειδοποίησε ξεκάθαρα ότι αν κάνει κόμμα τότε θα έχει προκαλέσει μια ακόμη διάσπαση στον χώρο της Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ρ/σ Zarpa της Κρήτης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο δρόμος της ανασύστασης της προοδευτικής παράταξης και της συγκρότησης προοδευτικής πλειοψηφίας, κοινωνικής και πολιτικής, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια μελλοντική του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο γιατί δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως »«χώρος».

Στη συνέχεια όμως, και ο Νίκος Παππάς, κάποτε δεξί χέρι του Τσίπρα, εμφανίστηκε στην ίδια γραμμή της συγκεκαλυμμένης προειδοποίησης, με την οποία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σαν σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε εάν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει σε κάποια κίνηση, να μπορούν να του χρεώσουν την ευθύνη μιας ακόμη διάσπασης μετά από εκείνη της δημιουργίας της Νέας Αριστεράς, καθώς και αυτή του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Θέλω να στείλω μήνυμα καθησυχασμού στον κόσμο της Αριστεράς: Δε θα γίνουν άλλες διασπάσεις. Θα γίνουν βήματα ενότητας» τόνισε ο κ. Παππάς και συνέχισε: «Η ΝΔ θα ήθελε πάρα πολύ να δει νέες διασπάσεις στον χώρο της Αριστεράς. Αυτή τη χάρη δε θα τους την κάνουμε. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Έγιναν διασπάσεις στον χώρο μας που είδαν εγκληματικές επιλογές που έχουν κοστίσει. Πιστεύω πως όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και θα συμβάλουμε σε μια νέα ενωτική προσπάθεια».