Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, αναφέρθηκε στα ενεργειακά κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας, τη στάση της Τουρκίας αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Σχετικά με το ενδιαφέρον της Chevron, ανέφερε πως «απ’ όταν ξεκινήσαμε τις έρευνες, είχαμε πει ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλά κοιτάσματα και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι διαδικασίες αλλά δυστυχώς από το 2014 μέχρι και αρχές του 2025 δεν είχε κάνει τίποτα η Ελλάδα και ευτυχώς που η Chevron εκδήλωσε το ενδιαφέρον της.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προκηρύξει διαγωνισμό. Στο στάδιο που βρισκόμαστε, έχουμε ένα καλό γεωπολιτικό νέο για τη χώρα. Μία εξέλιξη, η οποία –ιδιαίτερα σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο– βοηθά τη χώρα να στέλνει συμβολικά μηνύματα ότι και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες σέβονται αυτό που έχουμε νομοθετήσει από το 2011».

«Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι κάνει διάφορα κόλπα και στην ΑΟΖ της Κύπρου και στις δικές μας θάλασσες, μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει ποτέ να παρενοχλήσει αμερικάνικη ενεργειακή εταιρεία. Προφανώς κάνει τα δικά της, αλλά επειδή η Ελλάδα ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να έχει πρόσληψη μηνυμάτων συμβολικού χαρακτήρα αλλά ισχυρού συμβολισμού από την Chevron, την Exxon Mobil, την Total και άλλες μεγάλες εταιρείες. Άρα, είναι θετικά αυτά που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια», προσέθεσε ο κ. Μανιάτης.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπογράμμισε ότι «το καλώδιο είναι μία πολύ θλιβερή ιστορία, όπου και η ελληνική κυβέρνηση έχει τις δικές της σοβαρότατες ευθύνες αλλά και η κυπριακή.

Ας πάψουν επιτέλους να μιλούν δημόσια. Σε αυτά τα θέματα, οι δύο κυβερνήσεις λύνουν το θέμα μεταξύ τους και δεν αφήνουν την Τουρκία να… τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση επειδή βλέπει ότι διαφωνούν η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή. Καλό είναι να μην αφήνουν τους υπουργούς τους να κάνουν δηλώσεις, οι δύο ηγέτες να συνεννοηθούν και να έρθουν το επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο με μία κοινά αποδεκτή λύση.

Ακόμη, σχετικά με τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ελλάδας συμπλήρωσε πως «η πιο συντηρητική εκτίμηση για τα κοιτάσματα της Ελλάδας μιλά για 680 δισ. κυβικά μέτρα όταν η Ελλάδα καταναλώνει κάθε χρόνο 6 με 6,5 εκατ. κυβικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο επαρκούν τα κοιτάσματά της Ελλάδας για τη δική μας ενεργειακή επάρκεια, αλλά μπορούν να μετασχηματίσουν τη χώρα και σε μία εξαγωγό φυσικού αερίου προς όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό προφανώς σημαίνει πολύ σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

Περνώντας στο «στρατόπεδο» της Χαριλάου Τρικούπη, ο Γιάννης Μανιάτης τονίζει πως «το ΠΑΣΟΚ λέει “εκλογές τώρα” για να αλλάξει η πολιτική ζωή στον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία».

Σε ερώτηση εάν αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και συνεδριακά όπως ζητά ο Χάρης Δούκας, σχολίασε πως «όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε λύσει στο ΠΑΣΟΚ, έχουν γίνει δηλώσεις από τον πρόεδρο, την Κεντρική Επιτροπή, το συνέδριο. Είναι δυνατόν να βγει το ΠΑΣΟΚ και να πει “θα δεχτώ να κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία;”».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Γερουλάνου ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις κάλπες», απάντησε ότι «ποτέ δεν σχολιάζω τι λένε οι σύντροφοι και φίλοι μου. Ο καθένας λέει ό,τι νομίζει, εγώ λέω ότι συνολικά ως ΠΑΣΟΚ καταθέτουμε μία πρόταση για το πώς θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα και οι πολίτες βλέπουν και αξιολογούν.

Σας θυμίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που έγιναν στις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, επειδή οι κοινωνίες είναι επιφυλακτικές προς αυτούς που ρωτούν πολλές φορές, έχουν πέσει έξω. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, ο λαός θα μιλήσει έτσι κι αλλιώς».

Διαβάστε επίσης