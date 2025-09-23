Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα»

«Στο στάδιο που βρισκόμαστε, έχουμε ένα καλό γεωπολιτικό νέο για τη χώρα», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ για το ενδιαφέρον της Chevron ως προς έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα γύρω από την Κρήτη

Newsbomb

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, αναφέρθηκε στα ενεργειακά κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας, τη στάση της Τουρκίας αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1.

Σχετικά με το ενδιαφέρον της Chevron, ανέφερε πως «απ’ όταν ξεκινήσαμε τις έρευνες, είχαμε πει ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλά κοιτάσματα και στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι διαδικασίες αλλά δυστυχώς από το 2014 μέχρι και αρχές του 2025 δεν είχε κάνει τίποτα η Ελλάδα και ευτυχώς που η Chevron εκδήλωσε το ενδιαφέρον της.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προκηρύξει διαγωνισμό. Στο στάδιο που βρισκόμαστε, έχουμε ένα καλό γεωπολιτικό νέο για τη χώρα. Μία εξέλιξη, η οποία –ιδιαίτερα σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο– βοηθά τη χώρα να στέλνει συμβολικά μηνύματα ότι και οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες σέβονται αυτό που έχουμε νομοθετήσει από το 2011».

«Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι κάνει διάφορα κόλπα και στην ΑΟΖ της Κύπρου και στις δικές μας θάλασσες, μέχρι τώρα δεν έχει τολμήσει ποτέ να παρενοχλήσει αμερικάνικη ενεργειακή εταιρεία. Προφανώς κάνει τα δικά της, αλλά επειδή η Ελλάδα ακολουθεί το Διεθνές Δίκαιο όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να έχει πρόσληψη μηνυμάτων συμβολικού χαρακτήρα αλλά ισχυρού συμβολισμού από την Chevron, την Exxon Mobil, την Total και άλλες μεγάλες εταιρείες. Άρα, είναι θετικά αυτά που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια», προσέθεσε ο κ. Μανιάτης.

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπογράμμισε ότι «το καλώδιο είναι μία πολύ θλιβερή ιστορία, όπου και η ελληνική κυβέρνηση έχει τις δικές της σοβαρότατες ευθύνες αλλά και η κυπριακή.

Ας πάψουν επιτέλους να μιλούν δημόσια. Σε αυτά τα θέματα, οι δύο κυβερνήσεις λύνουν το θέμα μεταξύ τους και δεν αφήνουν την Τουρκία να… τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση επειδή βλέπει ότι διαφωνούν η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή. Καλό είναι να μην αφήνουν τους υπουργούς τους να κάνουν δηλώσεις, οι δύο ηγέτες να συνεννοηθούν και να έρθουν το επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο με μία κοινά αποδεκτή λύση.

Ακόμη, σχετικά με τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ελλάδας συμπλήρωσε πως «η πιο συντηρητική εκτίμηση για τα κοιτάσματα της Ελλάδας μιλά για 680 δισ. κυβικά μέτρα όταν η Ελλάδα καταναλώνει κάθε χρόνο 6 με 6,5 εκατ. κυβικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο επαρκούν τα κοιτάσματά της Ελλάδας για τη δική μας ενεργειακή επάρκεια, αλλά μπορούν να μετασχηματίσουν τη χώρα και σε μία εξαγωγό φυσικού αερίου προς όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό προφανώς σημαίνει πολύ σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

Περνώντας στο «στρατόπεδο» της Χαριλάου Τρικούπη, ο Γιάννης Μανιάτης τονίζει πως «το ΠΑΣΟΚ λέει “εκλογές τώρα” για να αλλάξει η πολιτική ζωή στον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία».

Σε ερώτηση εάν αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και συνεδριακά όπως ζητά ο Χάρης Δούκας, σχολίασε πως «όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε λύσει στο ΠΑΣΟΚ, έχουν γίνει δηλώσεις από τον πρόεδρο, την Κεντρική Επιτροπή, το συνέδριο. Είναι δυνατόν να βγει το ΠΑΣΟΚ και να πει “θα δεχτώ να κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία;”».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Γερουλάνου ότι «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις κάλπες», απάντησε ότι «ποτέ δεν σχολιάζω τι λένε οι σύντροφοι και φίλοι μου. Ο καθένας λέει ό,τι νομίζει, εγώ λέω ότι συνολικά ως ΠΑΣΟΚ καταθέτουμε μία πρόταση για το πώς θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα και οι πολίτες βλέπουν και αξιολογούν.

Σας θυμίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που έγιναν στις ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, επειδή οι κοινωνίες είναι επιφυλακτικές προς αυτούς που ρωτούν πολλές φορές, έχουν πέσει έξω. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, ο λαός θα μιλήσει έτσι κι αλλιώς».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε κουβέντα στα τουρκικά ΜΜΕ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκτασή του προς Ελληνικό και Γλυφάδα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα Βρετανών στρατιωτών - Άνοιξαν πυρ επειδή μπέρδεψαν το τανκ Challenger 2 με εχθρικό

16:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα της Ιορδανίας, El Hassan Bin Talal

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

16:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Bruce Springsteen: Το «αφεντικό» της ροκ έγινε 76 ετών - Οι 10 κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΡΝΑ - Περδικάρης: Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας τις υποδομές

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένοι σε μαύρες σακούλες βρέθηκαν οι Κολομβιανοί B King και DJ Regio Clown - Διπλωματικό θρίλερ η εξαφάνισή τους στο Μεξικό

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών – Κατασχέθηκαν στικάκια και σημειώματα

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο μειώνει την ανεργία - «Δεν μιλάμε για 13ωρο»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

16:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν αργά από το πατρικό σπίτι και πληρώνουν υψηλά ενοίκια

16:03ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ για παγκοσμιοποίηση, Παλαιστίνη και ειρήνη στην Ουκρανία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξαρθρώθηκε απειλή για τις τηλεπικοινωνίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - Κατασχέθηκαν πάνω από 100 χιλιάδες κάρτες SIM

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iOS 26: Οι 5 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο iPhone σου

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

15:46ΕΘΝΙΚΑ

Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: «Τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας φτάνουν τα 680 δισ. κυβικά μέτρα» – Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Η σύσκεψη που οδήγησε στην ακύρωση του τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ