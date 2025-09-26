Χάος στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταθέσεις Σαλάτα και Μπαμπασίδη - Κάλεσμα σε Μυλωνάκη

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατρέπεται σε πολιτικό θρίλερ με συνεχείς αντιπαραθέσεις, αποκαλύψεις και αιχμές. Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Νίκου Σαλάτα, πυροδότησε νέα ένταση και έφερε στο φως σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια και παρεμβάσεις.

Η κατάθεση Σαλάτα και οι αιχμές κατά του Μαξίμου

Στην εξεταστική, ο Ν. Σαλάτας κατήγγειλε ότι η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης του Μεγάρου Μαξίμου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, λόγω προβλημάτων στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τόνισε μάλιστα πως του ζητήθηκε να μην έρθει σε «διαφωνία» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υποστήριξε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις να αποδεχθεί κατηγορίες εναντίον του.



Επίσης κατονόμασε τη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, υποστηρίζοντας ότι καθόριζε την πορεία των ερευνών με δικές της παρεμβάσεις.



Όπως ήταν λογικό, η αντιπολίτευση ζήτησε την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη σε κατάθεση, αλλά η πλειοψηφία απέρριψε για μια ακόμη φορά το αίτημα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Αποκαλύψεις Μπαμπασίδη για την «κλειδωμένη ντουλάπα»

Σε ξεχωριστή κατάθεση, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, ισχυρίστηκε ότι η κ. Τυχεροπούλου κρατούσε κλειδωμένη ντουλάπα εντός των υπηρεσιακών χώρων, όπου υπήρχαν έγγραφα με αποδεικτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, εντός της ντουλάπας εντοπίστηκαν 13 «ιεραρχημένες» προσφυγές, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές χωρίς νόμιμη διαδικασία — δηλαδή υπήρχε παραχώρηση επιδοτήσεων προς δικαιούχους που, όπως υποστηρίζει, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ελέγχου.



Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων είναι η υπόθεση 73χρονης από την Κοζάνη, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες, εισέπραξε 900.000 € ως επιδότηση παρά το γεγονός ότι δε διέθετε βοσκότοπο. Ο κ. Μπαμπασίδης ανέφερε ότι προσπάθησε να αναλάβει διοικητικά μέτρα (όπως να ορίσει νέο διευθυντή πληρωμών), αλλά η κα Τυχεροπούλου φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει τα έγγραφα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί το βίαιο άνοιγμα της ντουλάπας. Σημείωσε επίσης ότι οι εν λόγω προσφυγές έγιναν αποδεκτές χωρίς να ενημερωθεί η διοίκηση του Οργανισμού, παρά το γεγονός ότι κάποια ποσά έφταναν τα 200-250 χιλιάδες ευρώ ή και περισσότερο.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι αντί να ζητηθεί η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αυτά ανανεώνονταν και πληρώνονταν εκ νέου την επόμενη χρονιά.

Η απάντηση Τυχεροπούλου

Από την πλευρά της πάντως, η κ. Τυχεροπούλου απορρίπτει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η δικηγόρος της, τονίζεται ότι «σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στην δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιλαμβάνεται και σχετικός διάλογος, που δείχνει προσπάθεια μεθόδευσης από πλευράς του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποκρυφθεί η υπογραφή σε μία από τις λεγόμενες “ιεραρχικές προσφυγές”. Αναφέρει μάλιστα πως στην καταγγελία κατά της Τυχεροπούλου, είχε επισυναφθεί ακριβές αντίγραφο της απόφασης, στο οποίο όμως δεν φαίνεται η υπογραφή του Κ. Μπαμπασίδη. Επίσης, όπως επισημαίνει η κ. Τυχεροπούλου δια της δικηγόρου της, το ερμάρι στο οποίο βρίσκονταν τα σχετικά έγγραφα των ιεραρχικών προσφυγών, δεν ανοίχθηκε ενώπιον δικαστικού επιμελητή, όπως ανέφερε ο κ. Μπαμπασίδης, αλλά είχε ήδη ανοιχθεί -παρότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κάλεσε τον δικαστικό επιμελητή- προηγουμένως με απόφαση του ιδίου.

Εμπλέκει και Χνάρη ο Μπαμπασίδης

Στη κατάθεσή του ο κ. Μπαμπασίδης εμπλέκει και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη, λέγοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών».



Σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ένδεια επιχειρημάτων και απόλυτη σύγχυση της ΝΔ και μιλά για «αστείο επιχείρημα «ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες. Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας» και καταλήγει: «Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος; Σε κάθε περίπτωση, τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανακάνω όποτε και όπου χρειαστεί».



«Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τη Χαριλάου Τρικούπη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η κατάθεση Μπαμπασίδη «προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ»

Στο κόκκινο η αντιπαράθεση για την κλήση Μυλωνάκη

Η απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για κλήση του κ. Μυλωνάκη από την πλειοψηφία των μελών της Εξεταστικής επιτροπής δε φαίνεται πάντως να «κλείνει» τη συγκεκριμένη συζήτηση.



Το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου, με το σύνολο της αντιπολίτευσης να συμφωνεί ότι με βάση όλα όσα έχουν κατατεθεί, ο κ. Μυλωνάκης οφείλει να προσέλθει, ωστόσο όλα δείχνουν ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν ενιαία τη στάση τους.