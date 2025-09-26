Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη
«Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Την μνήμη του δολοφονημένου από την τρομοκρατική οργάνωση της «17 Νοέμβρη», Παύλου Μπακογιάννη, τίμησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη και στην επίκαιρη σκέψη του.
Ακολουθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού:
Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Τη μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Και την αλήθεια ως πράξη θάρρους. Τριάντα έξι χρόνια μετά, η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας.
