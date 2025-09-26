Οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ και το ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις

Σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που δημιούργησε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με εσωτερικές αναταράξεις.

Δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, όπως της Άννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα, προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στην ηγεσία και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την ενότητα και τη στρατηγική του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με σαφή και δημόσια τοποθέτηση, έστειλε μήνυμα προς τα στελέχη που διαφοροποιήθηκαν, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις τους ως «σε λάθος κατεύθυνση». Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι τέτοιες δηλώσεις αποπροσανατολίζουν την κοινωνία από το βασικό διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής και υπονομεύουν την προσπάθεια για ένα ξεκάθαρο και ενιαίο μήνυμα προς τους πολίτες.

Αφορμή για την εσωκομματική ένταση στάθηκαν, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με τη στάση του κόμματος απέναντι σε πρόσωπα και γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, αλλά και η δημόσια έκκληση του Χάρη Δούκα για ρητή δέσμευση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Παύλος Γερουλάνος, από την πλευρά του, επέμεινε στην ανάγκη για άμεση κινητοποίηση και προειδοποίησε ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για το ΠΑΣΟΚ είναι περιορισμένο, καλώντας την ηγεσία να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες.

Κορυφαία Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις «θόλωσαν το μήνυμα» σε μια κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα. Όπως επισημαίνουν, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να επικεντρωθεί στην προώθηση του εναλλακτικού του προγράμματος και να αξιοποιήσει το θετικό momentum που διαμορφώθηκε στη ΔΕΘ, χωρίς εσωτερικές παλινωδίες που αποδυναμώνουν τη συλλογική προσπάθεια.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δυσλειτουργίας των κομματικών οργάνων, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και θεσμικής λειτουργίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άστοχα τα σχόλια που εξισώνουν πολίτες με πολιτικούς αρχηγούς, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του κόμματος προς τις οικογένειες των θυμάτων τραγικών γεγονότων.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, η θέση της ηγεσίας παραμένει αμετάβλητη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ προτάσσει το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης και απευθύνεται στους πολίτες με εναλλακτική πρόταση και πως δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.

