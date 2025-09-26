Αποπομπή Μυλωνάκη ζητά το ΠΑΣΟΚ: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατάπιε τη γλώσσα του»

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σκληρής κόντρας.

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έγιναν από τους πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ξανά την κλήση του κ. Μυλωνάκη, ωστόσο η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα κρίνοντας, με τον πρόεδρο της επιτροπής Μακάριο Λαζαρίδη να κάνει λόγο για «παρελκυστική τακτική προκειμένου να καθυστερήσει η πορεία της εξεταστικής». Μάλιστα, αντιπρότεινε όταν ολοκληρωθούν οι 2 πρώτοι κύκλοι εξέτασης (2015 - 2019 και 2019 - 2025) να γίνει μια συνολική συζήτηση ούτως ώστε να αποφασιστεί από τα μέλη της επιτροπής ποιοι επιπλέον μάρτυρες θα κληθούν.

Στην εξεταστική, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, κατήγγειλε ότι η απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό ήταν αποτέλεσμα παρέμβασης του Μεγάρου Μαξίμου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, λόγω προβλημάτων στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τόνισε μάλιστα πως του ζητήθηκε να μην έρθει σε «διαφωνία» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και υποστήριξε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις να αποδεχθεί κατηγορίες εναντίον του.

Την κλήση του κ. Μυλωνάκη ζήτησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι «εφόσον δεν έχει να φοβηθεί κάτι και εφόσον αβίαστα προκύπτει πως είχε γνώση των γεγονότων, δεν έχει λόγο να αρνείται».

Η άρνηση της πλειοψηφίας έκλεισε προσωρινά το θέμα, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, μια συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητος, Μάριος Σαλμάς στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, έθεσε ξανά στο επίκεντρο τον Γιώργο Μυλωνάκη, και μάλιστα αυτή τη φορά με το αίτημα να αποπεμφθεί από τη θέση του στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαλμάς αποκάλυψε ότι ο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί διότι υπάρχουν ηχογραφήσεις του από τις επισυνδέσεις που είχαν γίνει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύοντας, κατά τον ίδιο, ότι το Μέγαρο Μαξίμου είχε γνώση της κατάστασης.

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως "κάποιες σκιές", όταν τον ήλεγχε κοινοβουλευτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κρυφτό τελείωσε», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και αναρωτιέται αν ο κ. Μυλωνάκης «δρούσε "αυτοβούλως" όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του πρωθυπουργού».

«Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή».

Και δεύτερη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ

Λίγες ώρες μετά την αρχική της ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε σε ακόμη εντονότερο ύφος, λέγοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατάπιε τη γλώσσα του. «Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», τονίζει το ΠΑΣΟΚ επιμένοντας στο αίτημα της αποπομπής του από την κυβέρνηση και καταθέτει σειρά ερωτημάτων:

«- Αν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο , μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

- Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

- Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης;

- Ο πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

- Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή;

- Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;»

Διαβάστε επίσης