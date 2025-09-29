Χρυσοχοΐδης για Μπισμπίκη: «Το αλκοτέστ γίνεται την ώρα του συμβάντος»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο νέο σώμα της Αστυνομίας που θα δημιουργηθεί και το οποίο θα έχει τον ρόλο του μεσολαβητή με την κοινότητα των Ρομά

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Όλες οι διαδικασίες -όπως ακριβώς προβλέπονται από τον νόμο- ακολουθήθηκαν στην περίπτωση του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με το όχημά του. Αυτό τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς για το τροχαίο που προκάλεσε ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, ανέφερε σχετικά με την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει το ποινικό μέρος, που δεν προέβλεπε ο προηγούμενος. Προβλέπει ποινική δίωξη. Γι' αυτό υπήρξε το αυτόφωρο, γι' αυτό ορίστηκε δικάσιμος μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, δεν είμαι αξιωματικός υπηρεσίας, ούτε συμμετέχω στη δικαστική διαδικασία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές και ό,τι άλλο έχει γίνει από αυτή την ταραχή που υπέστησαν».

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο γνωστός ηθοποιός δεν υπεβλήθη σε αλκοτέστ όταν προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απάντησε: «Το αλκοτέστ γίνεται την "θερμή" ώρα. Την ώρα που γίνεται το συμβάν. Το σωστό θα ήταν εκείνη τη στιγμή, την ώρα της σύγκρουσης να καλούσε ο δράστης την Τροχαία, το 100 και στη συνέχεια να ακολουθούσαν όλες οι ενέργειες, το αλκοτέστ, το αυτόφωρο».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι για αλκοτέστ θα ενταθούν: «Οι έλεγχοι θα πυκνώσουν πάρα πολύ. Σε έναν μήνα από τώρα δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος, που αργά τη νύχτα θα είναι χωρίς έλεγχο. Έχουμε ενισχύσει την ομάδα της Τροχαίας που πραγματοποιεί τους ελέγχους με περίπου 100 άτομα. Αυτοί οι νέοι αστυνομικοί θα πλαισιώσουν τις ομάδες για τα αλκοτέστ».

Σε ερώτηση για το αν είχε υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ ο ηθοποιός και είχε βρεθεί με υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ, τι θα ακολουθούσε, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Για θετικό αλκοτέστ, προβλέπεται πλέον αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Σε δεύτερη φάση, με υποτροπή, προβλέπεται οριστική αφαίρεση άδειας οδήγησης. Όταν μιλάμε για πλημμέλημα, η απόφαση για την ποινή είναι του δικαστηρίου».

«Θα προσληφθούν 50 ένστολοι άοπλοι αστυνομικοί»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο νέο σώμα της Αστυνομίας που θα δημιουργηθεί και το οποίο θα έχει τον ρόλο του μεσολαβητή με την κοινότητα των Ρομά.

«Η Αστυνομία θα μπει σε αυτές τις περιοχές και θα ενημερώσει τους πάντες για την παρουσία της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό. Όσο για όσα ακούστηκαν ότι θα προσλάβουμε αστυνομικούς Ρομά, η πραγματικότητα και τα επόμενα βήματά μας είναι τα εξής: Η Αστυνομία θα προσλάβει έναν μικρό αριθμό ένστολων αστυνομικών, άοπλων, ειδικών καθηκόντων, που θα είναι κοντά στα αστυνομικά τμήματα που ζουν αυτές οι ευάλωτες ομάδες και θα έχουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή. Θα μπορούν να βοηθούν την αστυνομία, αλλά και τους κατοίκους».

«Να διευκρινίσω όμως, ότι και σήμερα στην Αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά, οι οποίοι πέρασαν με πανελλαδικές. Εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα, θα είναι σημαντικό. Θα υποστούν "βασανιστική" εκπαίδευση και θα αποτελούν τον βοηθό της αστυνομίας και των κατοίκων για θέματα που αφορούν την κοινωνική ειρήνη».

«Είναι ένα καινούργιο σώμα. Δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί και θα είναι άοπλοι, ένστολοι ειδικών καθηκόντων».

