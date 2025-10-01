Λαζαρίδης: «Αν ήμουν ο Σαμαράς, θα καθόμουν σπίτι μου» - Σκληρή επίθεση σε Χρύσανθο Λαζαρίδη

Τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Αντώνη Σαμαρά ανέβασε ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, καλώντας τον να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, ενώ παράλληλα επιτέθηκε κατά του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Χρύσανθου Λαζαρίδη.

«Εγώ αν ήμουν Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το 1993 θα είχα ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, θα καθόμουν σπίτι» ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης μιλώντας στο ACTION 24.

Ερωτηθείς για τη διαγραφή, είπε πως δεν έγινε εν κενώ. «Διεγράφη για κάποιες ακραίες τοποθετήσεις του απέναντι στον πρωθυπουργό και απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών, και απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει μεγαλώσει την Ελλάδα» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Αναφερθείς στο άρθρο του συνεπώνυμού του Χρύσανθου Λαζαρίδη, στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στα Νέα Σαββατοκύριακο, σημείωσε πως δεν είναι μόνο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι απέναντι στην παράταξη της ΝΔ. «Καλά θα κάνει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο οποίος δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα στη ΝΔ και απολύτως τίποτα στην πατρίδα, πέρα από θεωρίες και άρθρα, να μην το επαναλάβει. Γιατί είναι ντροπή τέτοιου είδους άρθρα να στρέφονται εναντίον μιας παράταξης που διαχρονικά που έχει βάλει τη χώρα στην ΕΕ, βάζει πάνω από όλα την πατρίδα και έχουμε τον κάθε Χρύσανθο Λαζαρίδη για τους προσωπικούς του λόγους, γιατί ενδεχομένως ονειρεύεται άλλα πράγματα» προσέθεσε.

Μάλιστα, κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να ξεκαθαρίσει αν τον εκφράζει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης. «Αν τον εκφράζει και αν είναι συνεργάτης του, να τον χαίρεται ο κ. Σαμαράς τον κ. Λαζαρίδη» υπογράμμισε περαιτέρω.

Όπως είπε, ένας πρωθυπουργός που κρίθηκε από τον λαό δεν έχει λόγο να κάνει κόμμα και διερωτήθηκε: Να προσφέρει τι; Ποιο είναι το κενό που θα καλύψει ο κ. Σαμαράς;