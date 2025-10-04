Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

Υπό τους ήχους των Queen και του τραγουδιού «We will rock you», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χθες τη νεολαία σε… πορτοκάλι συναγερμό.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και εγρήγορσης της νεολαίας και κήρυξε την έναρξη μίας κινητοποίησης που θα διαρκέσει πάνω από 12 μήνες, μέχρι τις εθνικές κάλπες.

«Αυτό που βλέπω μπροστά μου ξεπέρασε την προσδοκία μου. Η νεανική ευαισθησία δίπλα στον δυναμισμό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του.

«Σας ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Ο ενθουσιασμός σας είναι άκρως μεταδοτικός. Νιώθω ήδη την ορμή που μου δίνει το χειροκρότημα και η ορμή σας. Να συνεχίσουμε στον δρόμο του εκσυγχρονισμού, της εθνικής αυτοπεποίθησης και της ευρωπαϊκής προόδου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του και συνέχισε: «Θα συνεχίσουμε στην πορεία την οποία χαράξαμε μαζί αυτά τα έξι χρόνια στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της συλλογικής ανάπτυξης, της ατομικής προκοπής, της εθνικής αυτοπεποίθησης».

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μία πατρίδα πιο δημοκρατική, σε ένα πιο αποτελεσματικό κράτος. Σε μία Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, ώστε να δημιουργήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Δεν διαλέξαμε τυχαία αυτή την ημέρα. Σαν αύριο πριν 51 χρόνια γεννιόταν ένα κόμμα που έμελε να σφραγίσει τις ζωές όλων μας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1974 γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Στις 17 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς ακολούθησε η ίδρυση της ΟΝΝΕΔ» ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια.

Προσοχή στην παραπληροφόρηση

«Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα» είπε ο πρωθυπουργός και δέχτηκε θερμό χειροκρότημα.

Ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση έκανε ο Μητσοτάκης προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ: «Με τα κοινωνικά δίκτυα, θαλάμους αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια και την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεων μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πριν από τις εκλογές του 2023 κάποια νέα παιδιά με έπεισαν να δοκιμάσω την τύχη μου στο Tik Tok με αποτελέσματα εξαιρετικά θετικά και χρήσιμα. Η πρόκληση είναι να ανακαλύψουμε τον επόμενο τρόπο επικοινωνίας που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμα μας με τρόπο ειλικρινή».

«Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται» συμπλήρωσε ο ίδιος και συνέχισε: «Η παγκόσμια ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγης παραμένουν. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. 4 εκ. Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν αύξηση εισοδήματος».

Τα καλύτερα είναι μπροστά

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι υπάρχουν πλέον 500.000 νέες θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και ο τουρισμός βαδίζουν από ρεκόρ σε ρεκόρ και ο μέσος μισθός από τα 1.000 είναι ήδη στα 1.400 ευρώ και θα πάει πάνω από τα 1.500 το 2027.

«Τα καλύτερα είναι μπροστά. Όχι γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμη τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα της στέγης παραμένει. Και οι κρατικές δομές είναι αρκετά μακριά από εκείνο που θέλουμε. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Δείτε, για παράδειγμα, την οικονομική πολιτική του 2026», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας προς τα μέλη της ΟΝΝΕΔ ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί νέα γενιά, οικογένεια και ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα, αλλά με σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων. Εσείς είστε το φυτώριο της παράταξής μας» οδηγώντας τους σύνεδρους σε συνθήματα και χειροκροτήματα.

«Αμφισβητείτε αν θα ζήσετε καλύτερα από τους γονείς σας. Αυτό ήταν δεδομένο στη δική μας τη γενιά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ισχύς συχνά δείχνει να επικρατεί του δικαίου, η κλιματική κρίση και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν τεκτονικές αλλαγές», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται σημαντικά ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μέτρο της μηδενικής φορολογίας για τους νέους κάτω από 25 ετών και τον φορολογικό συντελεστή 9% για όσους είναι 25 έως 30.

«Να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα», πρόσθεσε ενώ είπε ότι έχει μεγάλη σημασία η απαλλαγή της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και ότι μικροϊδιοκτήτες θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για έσοδα από ενοίκια και ότι για 12.720 χωριά μέχρι 1500 κατοίκων εντός δύο ετών μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ ενώ μειώνεται και ο ΦΠΑ σε δεκάδες ακριτικά νησιά.

«Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων οικοδομεί ένα σοβαρό ανάχωμα στην ακρίβεια. Ταυτόχρονα δηλώνει και την επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά. Η οικογένεια. Και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα. Αλλά με σταθερά μέτρα τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ξεκίνησε η χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο και ότι από αυτόν τον μήνα αρχίζουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σπουδών ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές. Υπενθύμισε ότι ήταν πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του '80 και μια ιδεολογική μάχη την οποία η φιλελεύθερη σκέψη έδωσε και κέρδισε πρώτα στην κοινωνία και μετά στη Βουλή.

«Η νέα γενιά ζητά δουλειές και αξιοπρεπείς αμοιβές. Το 2019 είχα αναλάβει τη δέσμευση να μειώσουμε την ανεργία η οποία είναι σήμερα στο 8% και θα βαίνει μειούμενη. Ο βασικός μισθός ενός πρωτοεισερχόμενου στην εργασία από τα 650 ευρώ ανέβηκε στα 880 και θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε για το εργασιακό περιβάλλον πως όσα ισχύουν τώρα είναι πράγματι, πρωτόγνωρα: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καταγράφει τις υπερωρίες, καλύπτει τον εργαζόμενο -και ιδίως τον νέο- από κάθε αυθαιρεσία του εργοδότη», ανέφερε.

Υπόθεση Ρούτσι

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο ρόλος της νεολαίας είναι καθοριστικός και τα βασικά σημεία της τοποθέτησής του συνοψίζονται ως εξής:

Ενώ παντού απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα Ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές αλλά και χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονα φαινόμενα.

Η οπτική της ΝΔ είναι αληθινά ριζοσπαστική - Αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο.

Αντίπαλός μας τα προβλήματα και οι αδυναμίες μας - απαντάμε με ένα καινούργιο ξεκίνημα και ένα μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία.

Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από ακοστολόγητα συνθήματα, μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες και άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας - Η κοινωνία πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία και πρέπει να αντισταθεί στο νέο κύμα λαϊκισμού, από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας - Πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης.

Αιχμές Μαξίμου για Δένδια

Στην Ηρώδου Αττικού 19 δεν παραλείπουν να αναφερθούν και στην αναστάτωση που προκάλεσαν οι δηλώσεις στελεχών της ΝΔ για το θέμα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, δηλώσεις οι οποίες τροφοδοτούν την εσωστρέφεια. Θυμίζουμε ότι υπέρ του αιτήματος Ρούτσι τάχθηκε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με δηλώσεις του στη Βουλή αν και ο κ. Νίκος Δένδιας παραδέχθηκε ότι μόνο η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για την ικανοποίηση του αιτήματός του.

«Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ο,τιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε προχθές ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρινίζοντας ότι δεν τοποθετείται ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης, αλλά ως πατέρας, υποστηρίζοντας με έμμεσο τρόπο και το δεύτερο αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διερευνηθούν οι λόγοι του θανάτου του άτυχου Ντένις.

Παρόλα αυτά κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι τέτοιες δηλώσεις ρίχνουν νερό στο μύλο του λαϊκισμού και σε όσους από την αντιπολίτευση κάνουν καριέρα το τελευταίο διάστημα πάνω στον πόνο των συγγενών και τονίζουν ότι ο κ. Δένδιας δεν είπε κάτι διαφορετικό από όσα λέει όλες αυτές τις ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δηλαδή η ικανοποίηση των αιτημάτων δεν είναι σε καμία περίπτωση ζήτημα πολιτικής παρέμβασης.

Επισημαίνουν μάλιστα με αιχμηρό ύφος, στέλνοντας μήνυμα στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, ότι «δεν πρόκειται ποτέ η Νέα Δημοκρατία να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

