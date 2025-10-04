Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

Η τριπλή διαφωνία με Φάμελλο και το νέο διαφαινόμενο κώλυμα με τη ΝΕΑΡ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αρχείου - Eurokinissi
Ενώ όλα έδειχναν ότι η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιείται σήμερα θα ήταν σχεδόν αδιάφορη από μεγάλες ειδήσεις, η διάσταση απόψεων που έχει προκύψει εντός του κόμματος για το θέμα της αγοράς της τέταρτης Belhara, ανανεώνει το ενδιαφέρον και αυξάνει την πολιτική θερμοκρασία.

Τριπλό «επεισόδιο» διαφωνιών

Μέσα σε τρεις ημέρες, υπήρξαν τρία «επεισόδια» που αποτύπωσαν την εσωκομματική διάσταση απόψεων που επικρατεί.

Την περασμένη Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση του προεδρείου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ η θέση που είχε εκφράσει ο πρόεδρος του κόμματος ήταν υπέρ της υπερψήφισης του νομοσχεδίου για την αγορά της τέταρτης φρεγάτας Belhara, καταγράφηκαν οι διαφωνίες του Γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη και του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Στέργιος Καλπάκης τόνισε ότι το θέμα έχει μεγάλη στρατηγική σημασία και συνεπώς θα έπρεπε να συζητηθεί στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία και να λάβει τη σχετική απόφαση για τη στάση του κόμματος και όχι το προεδρείο της ΚΟ.

Πράγματι, την επόμενη ημέρα κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ το θέμα επανήλθε με τους διαφωνούντες να αυξάνονται αριθμητικά αλλά να επιλέγουν να μην οδηγήσουν τη διαδικασία σε ψηφοφορία, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε σοβαρό εσωκομματικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τα μέλη που διαφωνούσαν με τη στάση του προέδρου ήταν εννιά, ενώ στη γραμμή του ήταν επτά στελέχη.

Το ίδιο βράδυ πάντως, και οι δύο πλευρές επέμεναν ότι είχαν την πλειοψηφία των μελών της ΠΓ και ότι αν γινόταν ψηφοφορία θα κέρδιζαν.

Το τρίτο «επεισόδιο» ήρθε μόλις χθες κατά την ψηφοφορία στη Βουλή, καθώς η βουλευτής Έλενα Ακρίτα διαφοροποιήθηκε από την ενιαία θέση του κόμματος, καταψηφίζοντας το σχετικό νομοσχέδιο. Η κίνησή της προκάλεσε νέο γύρο αναστάτωσης τον ΣΥΡΙΖΑ με πηγές της Κουμουνδούρου να τονίζουν ότι η βουλευτής έλαβε λάθος απόφαση, χωρίς όμως να θέτουν θέμα διαγραφής της.

Στον αέρα ξανά η σχέση με τη ΝΕΑΡ

Το ζήτημα αναβιώνει μια προηγούμενη κόντρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ για το θέμα των εξοπλιστικών κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού και επηρεάζει άμεσα τις συζητήσεις για συμπόρευση των δύο ΚΟ.

Στελέχη της Νέας Αριστεράς, ακόμη και πολλά από αυτά που γενικότερα τίθενται υπέρ της συμπόρευσης και της συνεργασίας με κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές λέγοντας ότι το ζήτημα της μη στήριξης των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε μια περίοδο που η Ευρώπη προωθεί πολεμικά προγράμματα όπως το Rearm Europe, αποτελεί πολιτική κόκκινη γραμμή για το αν τα κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν.

Τι θα «σηκώσει» ο Φάμελλος

Πάντως θεωρείται δεδομένο ότι ο πρόεδρος του κόμματος δε θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, σε μια προσπάθεια να μην ενισχύσει κάποια τάση εσωστρέφειας.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από τα όσα είπε στην Πολιτική Γραμματεία, ο Σωκράτης Φάμελλος θα ανακοινώσει πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της συνεργασίας και της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, με αιχμή το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά.

«Μετά την ΚΕ διοργανώνει και ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», είχε πει ο κ. Φάμελλος στην ΠΓ. Παράλληλα θα ανακοινώσει την άμεση έναρξη πολιτικής και οικονομικής εξόρμησης, με σκοπό να διαδοθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, αλλά και να συγκεντρωθούν χρήματα για την οικονομική επιβίωση των κομματικών ΜΜΕ.

«Να αναζητήσουμε συνεργασίες και σε κοινωνικό επίπεδο, στα σωματεία, στην αυτοδιοίκηση, κλπ. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε: Είμαστε έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών», είπε ο κ. Φάμελλος στην ΠΓ.

Παράλληλα, η ΚΕ θα αποφασίσει και τη σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και την ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Πρόκειται για σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια της ηγεσίας για εκ βάθρων αναδιάρθρωση του κόμματος και συνεπώς αναμένεται ο Σωκράτης Φάμελλος να δώσει βάση και σε αυτό το θέμα που είναι και το βασικό στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ΚΕ.

Και «Τσίπρας» στο μενού

Ένα θέμα που σίγουρα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη πάντως, αλλά που πάντα συζητιέται έντονα, είναι το ζήτημα των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Το θέμα μάλλον δε θα τεθεί από τα υψηλόβαθμα στελέχη, ωστόσο δεν αναμένεται να ακολουθήσουν την ίδια τακτική και μέλη της ΚΕ που δεν έχουν μεγάλη προβολή.

Εντός του κόμματος επικρατούν δύο γραμμές, οι οποίες ενίοτε συγκρούονται, αλλά μέχρι τώρα όχι δημοσίως. Αφενός όσοι πιστεύουν ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα θα αποτελέσει σανίδα σωτηρίας και για τον ΣΥΡΙΖΑ και θα επαναφέρει σε πρώτο πλάνο την Αριστερά, και από την άλλη εκείνοι που εκτιμούν ότι η παρατεταμένη φημολογία για το αν θα κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί αρνητικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι μοιάζει να είναι ένας πολιτικός χώρος εν αναμονή διάσπασης, διάλυσης ή διάχυσης.

