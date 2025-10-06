Γιαννακοπούλου για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ ούτε θα επηρεαστεί ούτε θα φοβηθεί

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ανακατατάξεις που αναμένεται να υπάρξουν στις πολιτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και κληθείσα να σχολιάσει την παραίτηση του κ.Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα σημείωσε μεταξύ άλλων:

Δεν εκπλήσσομαι γιατί όλο αυτό το διαβάζαμε στα ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαβάζουμε ότι ο κ. Τσίπρας οδεύει προς το σχηματισμό ενός νέου κόμματος και ότι θα παραιτούνταν από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς αυτό είναι ίσως το πρώτο σκαλοπάτι το οποίο ανεβαίνει.

Ερωτηθείσα αν επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ η δημιουργία κόμματος από τον κ. Τσίπρα η κυρία Γιαννακοπούλου σχολίασε: Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ούτε να επηρεαστεί ούτε να φοβηθεί κάτι από τη δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα. Καταρχάς καθίστε να το δούμε. Αν αυτό είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ από τον κ. Τσίπρα μέχρι να δημιουργηθεί το κόμμα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι επιτυχημένη υπό την έννοια ότι εδώ και μήνες συζητούμε για ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει.

Σύμφωνα με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός της χώρας κι έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ότι αυτός νομίζει ότι είναι σωστό για τον ίδιο ή για ότι θέλει να εκφράσει. «Εμείς εδώ πέρα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει το δρόμο του κάνοντας μια πολύ σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του στη Θεσσαλονίκη μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, σοβαρή και κοστολογημένη. Εμείς δεν ετερο-προσδιοριζόμαστε, αυτό-προσδιοριζόμαστε και κάνουμε τη δουλειά μας», πρόσθεσε.

Γιαννακοπούλου: Να δούμε τι έχει να προτείνει ο Τσίπρας

Η Νάντια Γιαννακοπούλου επισήμανε επιπλέον ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται κάποια τέτοια κάθοδο. «Να δούμε τι έχει να προτείνει και να πει. Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή την ομιλία του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο, αοριστολογίες άκουσα. Είμαι περίεργη να δω τι διαφορετικό έχει να πει ο κ.Τσίπρας», πρόσθεσε.

«Θεωρώ ότι θα δούμε σύντομα μετατοπίσεις εκλογικές στην πορεία προς τις εκλογές εκεί όπου φαίνονται και διαμορφώνονται τα ρεύματα και είμαι σίγουρη ότι αυτή η δυσανασχέτηση του κόσμου θα εκφραστεί μέσα από τη μοναδική δύναμη που μπορεί να αμφισβητήσει τον κ. Μητσοτάκη και μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά, όχι τόσο δυνατά όσο θα θέλαμε φαίνεται ότι να έχει μια αύξηση των ποσοστών του. Δηλώνω την απόλυτη πεποίθησή μου ότι το ΠΑΣΟΚ θα δυναμώσει και θα φανεί στο επόμενο διάστημα αλλά είναι πολύ σύντομο το διάστημα αυτό. Ο κόσμος θέλει να δει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση όχι απλά αντίδραση και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας όχι ένα κόμμα αντίδρασης ή διαμαρτυρίας. Το μόνο που έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», κατέληξε.

