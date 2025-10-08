Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»
Συζήτησεις σχετικά με τον πολιτικό μέλλον του Αντώνη Σαμαρά προκαλεί η επίλογό του να μην παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη, όπου βρέθηκαν μαζί Μητσοτάκης και Καραμανλής
Την προσωπική του επιθυμία για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε μιλώντας στο ACTION 24, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας. «Θα ήθελα να δω τον Αντώνη Σαμαρά πίσω στη ΝΔ» είπε χαρακτηριστικά.
Είπε πως δεν το γνωρίζει γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών.
Ερωτηθείς αν ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ, ο κ. Φωτήλας απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά, δεν ξέρει πώς γίνεται, ούτε είναι δική του εκτίμηση.