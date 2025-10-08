Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»

Την προσωπική του επιθυμία για επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε μιλώντας στο ACTION 24, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας. «Θα ήθελα να δω τον Αντώνη Σαμαρά πίσω στη ΝΔ» είπε χαρακτηριστικά.

Είπε πως δεν το γνωρίζει γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο Ωδείο Αθηνών.

Ερωτηθείς αν ο πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ, ο κ. Φωτήλας απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά, δεν ξέρει πώς γίνεται, ούτε είναι δική του εκτίμηση.