Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Πέρκα στη Βουλή για τη Γάζα: «Για τις selfie πήγατε»

Σκληρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σφοδρές εκφράσεις με αφορμή τη συμμετοχή της κυρίας Πέρκα στον στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Η Πέτη Πέρκα αναφέρθηκε στο ταξίδι της λέγοντας ότι «έχω επιστρέψει από ένα πραγματικό ταξίδι ανθρωπιάς, πλέαμε σε διεθνή ύδατα για να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό, να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια». Στη συνέχεια, επιτέθηκε στο Ισραήλ χαρακτηρίζοντας το «κράτος Απαρτχάιντ» το οποίο «παραβίασε κάθε έννοια του δικαίου».

Απευθυνόμενη προς τον υπουργό Υγείας είπε: «Κύριε Γεωργιάδη, ο στρατηγικός σας σύμμαχος, το Ισραήλ, όχι μόνο δεν είναι δυτικό κράτος στη Μέση Ανατολή, αλλά κράτος Απαρτχάιντ. Έχει πάρει διαζύγιο από κάθε έννοια δικαίου, απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που εκτελούσαν εντολές του ΟΗΕ». Και συνέχισε, «ο φασίστας υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ήρθε μπροστά μου και σε ένα παραλήρημα άρχισε να μας κατηγορεί για τρομοκρατία».

Τον λόγο πήρε ο υπουργός Υγείας για να απαντήσει κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στην βουλευτή της Νέας Αριστεράς. «Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη» είπε αρχικά για να συνεχίσει «για τις selfie πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok».

Όπως υποστήριξε, η σύλληψη έγινε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού για το Ισραήλ. «Προφανώς για να είστε εδώ σήμερα δεν υπήρξε καμία απαγωγή, δεν θα ήσασταν στη Βουλή σήμερα. Έχουν απαχθεί όμως εβραίοι που αντί να ήταν σπίτι τους, σκάβουν λάκκους δύο χρόνια. Πραγματικοί απαχθέντες είναι αυτοί που δύο χρόνια ζουν στα λαγούμια τους, όχι εσείς. Κανένα ηρωισμό δεν είχε η πράξη σας, μια γελοιότητα της Αριστεράς ήταν».

Τον λόγο ξανά πήρε η Πέτη Πέρκα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ξανά πάει στη Γάζα. «Αν περιμέναμε από τις κυβερνήσεις δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος».

«Να πάτε όπου θέλετε όσες φορές θέλετε, απλά αν αυτό χρεώνει τον Έλληνα φορολογούμενο να το πληρώσετε μόνοι σας… Δεν είχατε να πείτε τίποτα για το σχέδιο Τραμπ, μόνο εμπειρίες από την κρουαζιέρα σας», ήταν η απάντηση του υπουργού Υγείας.

