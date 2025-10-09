Ένα βήμα από την ένταξη στο «Ινστιτούτο Τσίπρα» η Ευγενία Φωτονιάτα

Ένα βήμα πριν την ένταξή της στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι η συντονίστρια του Κύκλου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης, του Ινστιτούτου ΕΝΑ, Ευγενία Φωτονιάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Φωτονιάτα είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που θα συναποτελέσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, και το οποίο θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων 15-20 ημερών.

Η ένταξή της στο επιστημονικό Συμβούλιο πάντως, δεν αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη θέση του Μιχάλη Καλογήρου ως διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και ως εταίρου του Ινστιτούτου.

Η κίνηση της ενδεχόμενης ένταξης της κ. Φωτονιάτα δείχνει ότι η πλευρά Τσίπρα επενδύει σε μια νέα και καταρτισμένη γενιά στελεχών. Άλλωστε, είναι ενδεικτικό ότι χθες, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διαμήνυαν ότι βασική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα σε όλη την πολιτική του διαδρομή ήταν η ανανέωση και το να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούριο.

Ποια είναι η Ευγενία Φωτονιάτα

Η Ευγενία Φωτονιάτα σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη (τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Essays on Informality and Minimum Wages») από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διεθνή Οικονομική & Χρηματοδοτική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Επιστήμη των Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Πολιτιστική Πολιτική & Διαχείριση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάστηκε επί σειρά ετών στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και διαχείρισης και υλοποίησης έργων υποδομών και επιχειρηματικότητας.

Από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ & του ΤΣ στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρμοδιότητά της ήταν ο συντονισμός και η διαχείριση των Τομεακών Προγραμμάτων «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Interreg.

Διαβάστε επίσης