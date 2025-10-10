Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Έκθεση που αναφέρει τα Kατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ενώ παράλληλα αναγνωρίζει σε χάρτη το τουρκολυβικό σύμφωνο για την ΑΟΖ, δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει σε Ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης.



Πρόκειται για έκθεση σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.



Ο κ. Μανιάτης στην ερώτησή του τονίζει ότι «η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή».



Σε έντονο ύφος, ο Γιάννης Μανιάτης απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν σχετικά με το πώς επετράπη η δημοσίευση της έκθεσης χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός έλεγχος, αλλά και για το πώς θα προβεί στην άμεση διόρθωσή της.



Σημειώνεται ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) αποτελεί τον ερευνητικό οργανισμό της Κομισιόν και αποτελεί τον σύμβουλό της για θέματα τεχνολογίας και έρευνας, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency), εποπτεύεται από το Συμβούλιο και στη διοίκησή του συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών-μελών. Πρόεδρος του ΕΟΑ είναι η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλλας.



Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:



Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre - JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη σελίδα 121, υπάρχει αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία έδαφος της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» χωρίς o όρος αυτός να είναι ούτε καν σε εισαγωγικά, ή να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο ψευδοκράτος, που η Τουρκία έχει δημιουργήσει στα κατεχόμενα εδάφη.



Επιπλέον, στον χάρτη υπ. Αριθμό 37 υπάρχει αναφορά τόσο σε διεκδικούμενη ΑΟΖ του ψευδοκράτους, όσο και η πλήρης αποδοχή των συνεπειών του παράνομου και άκυρου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τουρκο-Λιβυκού Συμφώνου για ΑΟΖ.



Έχοντας υπόψη ότι η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:



Πώς επέτρεψε τη δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, χωρίς πρώτα να ελέγξει το περιεχόμενό της ως προς τα πραγματικά στοιχεία; Τι θα κάνει για την άμεση διόρθωσή της; Πως θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον;»

Διαβάστε επίσης